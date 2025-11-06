Подтверждена совместимость Indeed АМ с решениями Check Point для доступа через VPN

Компания «Индид», российский разработчик решений в области защиты айдентити, сообщает о совместимости продукта для многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) с решениями Check Point Remote Access VPN и Check Point Mobile Access. Они обеспечивают удаленный доступ к ИТ-инфраструктуре организаций и реализуют технологии Layer 3 VPN и SSL/TLS VPN, встроенные в межсетевые экраны нового поколения (NGFW). Об этом CNews сообщили представители «Индид».

Технологическая интеграция Indeed AM с решениями Check Point Remote Access VPN и Check Point Mobile Access помогает снизить риски компрометации ИТ-инфраструктуры. Для этого применяются инструменты многофакторной аутентификации, которые обеспечивают безопасность при удаленном подключении пользователей через виртуальные частные сети (VPN). Такой подход расширяет возможности клиентов для защиты доступа на фоне роста киберугроз, связанных с несанкционированным использованием учетных записей.

Компании, которые используют Check Point Remote Access VPN и Check Point Mobile Access, чтобы безопасно предоставлять удаленный доступ к корпоративной сети, теперь получают еще более надежную защиту. Ее обеспечивает механизм многофакторной аутентификации, реализуемый с помощью Indeed Access Manager. Продукт усиливает стандартную парольную аутентификацию, чтобы доступ к целевым ресурсам могли получать только авторизованные пользователи. При подключении к корпоративной сети, они проходят двухфакторную аутентификацию: на первом этапе указывают свои доменные учетные данные, а на втором — вводят одноразовый пароль или подтверждают вход с помощью push-уведомления в мобильном приложении Indeed Key. При этом сведения об аутентификации отображаются на экране смартфона — пользователь всегда видит, в какую именно систему он входит.

Работоспособность и корректность совместного функционирования Indeed AM с решениями Check Point Remote Access VPN и Check Point Mobile Access подтверждена сертификатом совместимости. Инструкции по настройке систем размещены в базе знаний на сайте «Индид».

«Для «Индид» важно предоставлять комплексные решения, которые расширяют возможности наших клиентов защите айдентити. Границы сетевого периметра размываются, и организации все чаще выполняют работу силами распределенных команд, поэтому им требуется надежно и эффективно защищать учетные данные пользователей, особенно когда доступ предоставляется удаленно. Интеграция программного комплекса Indeed AM с продуктами компании Cheсk Point позволяет организовать безопасный доступ к ИТ-ресурсам, усилить защиту с помощью механизма многофакторной аутентификации и обеспечить надежное подключение сотрудников, которые не находятся в офисе», — сказал Андрей Лаптев, директор продуктового офиса «Индид».