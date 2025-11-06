Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Продукты Security Vision включены в Каталог решений Банка технологий Москвы

Компания Security Vision, российский разработчик продуктов автоматизации и роботизации процессов управления информационной безопасностью, сообщила о включении своих продуктов в Каталог решений Банка технологий Москвы.

Банк технологий Москвы – это специализированная площадка, призванная содействовать развитию инновационных технологий и налаживанию связей между разработчиками и Промышленными предприятиями Москвы. Включение продуктов Security Vision в этот каталог подтверждает их востребованность и соответствие высоким требованиям к технологическим решениям, предъявляемым столичным бизнес-сообществом. В Каталоге представлены все решения Security Vision.

«Включение продуктов Security Vision в Каталог решений Банка технологий Москвы подтверждает их практическую ценность и соответствие высоким требованиям столичного бизнеса. Это открывает дополнительные возможности для широкого внедрения наших решений и укрепления киберзащиты предприятий: мы готовы к эффективному взаимодействию с организациями и партнёрами, которым важна надёжность и соответствие современным стандартам информационной безопасности», – отметила коммерческий директор Security Vision Екатерина Черун.

Security Vision продолжит работу по развитию своих продуктов, а также по расширению сотрудничества с организациями, заинтересованными в повышении уровня информационной безопасности.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что следует учесть при выборе системы резервного копирования для сложной ИТ-инфраструктуры

Хакеры дважды парализовали работу крупного российского производителя роботов

Василий Часовской, Почта России: Для каждого изменения в ИТ-инфраструктуре должны автоматически проверяться ИБ-требования

Союз хакерских группировок борется за место в Telegram. Администрация мессенджера его постоянно удаляет

Как автоматизировать управление уязвимостями в ритейле с распределённой инфраструктурой

Российские госкомпании нарастили закупки в сфере кибербезопасности

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще