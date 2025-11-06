Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Бизнес Кадры
|

В своих знаниях по кибербезопасности юристы и эйчары уверены больше бухгалтеров и врачей

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, что работодатели стали чаще проводить обучение по информационной безопасности. В опросе приняли участие представители 1000 компаний, 3000 экономически активных россиян и 1600 офисных сотрудников, чья работа связана с получением и распространением информации и персональных данных. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В 2025 г. работодатели обратили пристальное внимание на систему кибербезопасности. Сегодня 53% эйчаров утверждают, что в их компаниях обучение по инфобезопасности проводилось менее полугода назад. Представители работодателей высоко оценивают состояние системы защиты информации в своих организациях: каждый второй — на максимальную оценку в 5 баллов, а каждый четвертый оценил систему на 4 балла. Средний балл оценки состояния системы ИБ составил 4,3, что свидетельствует о высоком уровне уверенности в ее эффективности.

Результаты опроса офисных работников подтверждают тренд на повышение внимания к вопросам кибербезопасности. Доля сотрудников, прошедших инструктаж менее, чем полгода назад, составляет 43%.

Опрос экономически активных россиян показал, что средняя оценка способностей распознать мошенников составляет 4,1 по 5-балльной шкале. Абсолютно уверены в своих силах 43% респондентов, а еще 30% оценили свою компетентность в вопросах ИБ на 4 балла.

Мужчины чувствуют себя более уверенно (средний балл 4,2), чем женщины (4). Средняя оценка осведомленности у россиян моложе 45 лет — 4,2 балла, тогда как у тех, кто старше 45 лет, — 3,9 балла.

Среди представителей распространенных профессиональных групп, чья работа часто связана с коммерческой тайной, обработкой конфиденциальной информации и персональных данных, наиболее уверенно в вопросах распознавании мошенников чувствуют себя программисты (средний балл 4,7) и системные администраторы (4,6). Оценки выше средней по рынку труда также демонстрируют юристы (4,3), HR-менеджеры, маркетологи, менеджеры по продажам и операторы кол-центров (по 4,2). Меньшую уверенность в своих навыках распознавания мошенников проявляют бухгалтеры и врачи (по 3,9 балла).

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 199

Время проведения: 25 сентября — 31 октября 2025 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что следует учесть при выборе системы резервного копирования для сложной ИТ-инфраструктуры

AMD заложила бомбу под все системы шифрования мира. В ее новейших чипах дыра, быстро починить которую невозможно

5 мифов о нагрузочном тестировании, которые стоят компаниям миллионов

Чем лучше нейросети думают, тем меньше готовы сотрудничать. ИИ может вредить человечеству, давая эгоистичные советы

Ринат Мавлютов, «АгроЭко»: Хакеры разрабатывают новые вирусы с использованием генеративного ИИ

Взрывной рост приложений, паразитирующих на NFC. Сотни вредоносов атакуют Россию

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще