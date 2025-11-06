VAS Experts тестирует демоверсию продукта по защите от DDoS-атак

Интеграция
Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts разрабатывает новый продукт для защиты от DDoS-атак — «Скат AntiDDoS». Решение обеспечивает устойчивую работу сетевой инфраструктуры операторов связи и корпоративных клиентов при массовых атаках, снижая риски простоев и финансовых потерь. Сейчас компания тестирует демоверсию продукта.

В основу системы ляжет интеллектуальный распределённый модуль анализа трафика, который с помощью нейросетей и алгоритмов машинного обучения обнаруживает и блокирует киберугрозы в режиме реального времени. Контейнер Attacks, формируемый при обнаружении атаки, будет автоматически формировать список IP-адресов злоумышленников, а DPI применять протоколы блокировки или ограничения трафика. Это позволит мгновенно отсеивать атакующий трафик, предотвращая перегрузку каналов и сохраняя доступность сервисов для легитимных пользователей. При необходимости данные будут передаваться в blackhole, что обеспечит полное устранение нагрузки при критических сценариях.

Скат AntiDDoS будет предназначен для защиты от переполнения входных каналов, атак типа Flood и SYN Flood, а также попыток взлома элементов сети. Разработчики планируют достичь высокой пропускной способности и масштабируемости, характерной для ведущих систем фильтрации трафика, а также минимального времени реакции на инциденты. Это позволит операторам поддерживать высокий уровень SLA и обеспечивать стабильную работу инфраструктуры даже при пиковых нагрузках.

«Мы разрабатываем систему, которая адаптируется под характер атак и автоматически обновляет правила фильтрации. Это позволит операторам эффективно защищать инфраструктуру почти без вмешательства человека и гарантировать стабильную работу сервисов», — отметил Артём Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.

