Zecurion и «Ред Софт» подтверждают совместимость своих продуктов

Zecurion, российский разработчик решений для защиты информации от киберугроз, и компания «Ред Софт», российский разработчик программного обеспечения, подтвердили технологическую совместимость Zecurion DLP NG с операционной системой «Ред ОC 8». Результаты сертификационных испытаний были закреплены в соответствующих документах. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Совместимость Zecurion DLP с отечественной операционной системой «Ред ОС 8» поможет организациям эффективно заместить зарубежные продукты и усилить информационную безопасность ключевых каналов передачи данных.

Zecurion DLP защищает от USB-устройств и принтеров до новых соцсетей и мессенджеров. Linux-версия Zecurion DLP NG позволяет контролировать буфер обмена, отслеживать нажатия клавиш, архивировать перехваченные данные и журналировать все события в рамках единой системы отчетности.

«Ред ОС 8» выступает в качестве окружения, на базе которого запускается продукт Zecurion DLP. Операционная система от компании «Ред Софт» создана для комфортной работы, предлагает пользователям интуитивно понятные и адаптивные окружения рабочего стола, обширный выбор совместимых программ и встроенных утилит в репозитории, а также богатый набор средств разработки. Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре компании, а исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории, расположенном на территории Российской Федерации.

«В условиях массового перехода заказчиков на отечественные операционные системы критически важно, чтобы средства защиты информации не уступали по функциональности привычным решениям. Наше ключевое преимущество в том, что Zecurion одинаково эффективно работает как с Windows, так и с Linux-средами. Это дает клиентам стратегическую уверенность: при смене операционной системы уровень защищенности их данных остается неизменно высоким», — сказал Александр Ковалев, заместитель генерального директора Zecurion.

«"Ред ОС" — операционная система, созданная для эффективного и безопасного импортозамещения. Наша команда постоянно поддерживает "Ред ОС" обновлениями, а также своевременно проходит сертификационные испытания ФСТЭК России. Наши пользователи доверяют продукту и ценят внимательное отношение к вопросам информационной безопасности. Zecurion DLP может стать еще одним качественным инструментом для дополнительной защиты ценных данных», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».