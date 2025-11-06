Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность
|

Zecurion и «Ред Софт» подтверждают совместимость своих продуктов

Zecurion, российский разработчик решений для защиты информации от киберугроз, и компания «Ред Софт», российский разработчик программного обеспечения, подтвердили технологическую совместимость Zecurion DLP NG с операционной системой «Ред ОC 8». Результаты сертификационных испытаний были закреплены в соответствующих документах. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Совместимость Zecurion DLP с отечественной операционной системой «Ред ОС 8» поможет организациям эффективно заместить зарубежные продукты и усилить информационную безопасность ключевых каналов передачи данных.

Zecurion DLP защищает от USB-устройств и принтеров до новых соцсетей и мессенджеров. Linux-версия Zecurion DLP NG позволяет контролировать буфер обмена, отслеживать нажатия клавиш, архивировать перехваченные данные и журналировать все события в рамках единой системы отчетности.

«Ред ОС 8» выступает в качестве окружения, на базе которого запускается продукт Zecurion DLP. Операционная система от компании «Ред Софт» создана для комфортной работы, предлагает пользователям интуитивно понятные и адаптивные окружения рабочего стола, обширный выбор совместимых программ и встроенных утилит в репозитории, а также богатый набор средств разработки. Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре компании, а исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории, расположенном на территории Российской Федерации.

«В условиях массового перехода заказчиков на отечественные операционные системы критически важно, чтобы средства защиты информации не уступали по функциональности привычным решениям. Наше ключевое преимущество в том, что Zecurion одинаково эффективно работает как с Windows, так и с Linux-средами. Это дает клиентам стратегическую уверенность: при смене операционной системы уровень защищенности их данных остается неизменно высоким», — сказал Александр Ковалев, заместитель генерального директора Zecurion.

«"Ред ОС" — операционная система, созданная для эффективного и безопасного импортозамещения. Наша команда постоянно поддерживает "Ред ОС" обновлениями, а также своевременно проходит сертификационные испытания ФСТЭК России. Наши пользователи доверяют продукту и ценят внимательное отношение к вопросам информационной безопасности. Zecurion DLP может стать еще одним качественным инструментом для дополнительной защиты ценных данных», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Василий Часовской, Почта России: Для каждого изменения в ИТ-инфраструктуре должны автоматически проверяться ИБ-требования

Хакеры дважды парализовали работу крупного российского производителя роботов

Как автоматизировать управление уязвимостями в ритейле с распределённой инфраструктурой

Союз хакерских группировок борется за место в Telegram. Администрация мессенджера его постоянно удаляет

Что следует учесть при выборе системы резервного копирования для сложной ИТ-инфраструктуры

Российские госкомпании нарастили закупки в сфере кибербезопасности

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще