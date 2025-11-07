Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
1000 граждан Зимбабве прошли обучение кибербезопасности через образовательную программу фонда «Сайберус»

Фонд «Сайберус» подвел итоги первого этапа совместной российско-зимбабвийской образовательной программы по кибербезопасности. Проект подтвердил высокий интерес к профессиям в ИБ-отрасли среди молодых людей: за два месяца в проекте приняли участие 1030 человек, из них 120 подтвердили знания как продвинутые специалисты при решении углубленных задач. Образовательная программа стала первым этапом национального проекта по обеспечению киберсуверенитета, который фонд «Сайберус» совместно с локальными партнерами будут реализовывать в Зимбабве. Об этом CNews сообщили представители «Сайберус».

Первый этап образовательной программы был разделен на несколько блоков, включая обучение основам кибербезопасности и этичного хакинга для начинающих студентов и более продвинутые курсы для специалистов с опытом.

Среди участников программы 46% студентов не имели опыта в ИT и кибербезопасности, 36% – имели опыт в одной из областей, 18 % уже работали в сфере информационной безопасности.

Для студентов-новичков, обучение проходило в асинхронном формате и включало видеоуроки, практические задания и тренажеры для развития прикладных навыков. Более продвинутые участники получили менторскую поддержку от российских экспертов в сфере кибербезопасности.

По завершении первого этапа образовательной программы Фонд «Сайберус» и Министерство информационных технологий, почтовых и курьерских услуг Зимбабве подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ закрепил сотрудничество в сфере кибербезопасности и подготовке молодых специалистов, и обозначил дальнейшие шаги в рамках совместной работы над обеспечением киберсуверенитета страны.

Сергей Андреев, управляющий партнер фонда «Сайберус»: «Мы увидели очень мотивированных и дисциплинированных студентов, способных быстро осваивать практические навыки. Это подтверждает высокий уровень базового образования в Зимбабве, где почти все население имеет полное среднее образование. Именно сочетание фундаментальной школьной подготовки и умения мыслить самостоятельно создает идеальную базу для развития компетенций в сфере кибербезопасности».

Министр информационных технологий, почтовых и курьерских услуг Зимбабве, почетный д-р Татенда Маветера (Tatenda Mavetera): «Эта инициатива продолжает давать тысячам молодых жителей Зимбабве практические навыки в области кибербезопасности благодаря партнерству с фондом «Сайберус». Уже определены ключевые проекты, направленные на достижение национальной цели — обучение 10 тыс. молодых специалистов, которые станут новым поколением защитников киберпространства. Подписание Меморандума стало важным этапом на пути к цифровой трансформации Зимбабве».

В августе 2025 г. Правительство Зимбабве совместно с фондом развития кибербезопасности «Сайберус» запустили отбор студентов в Национальную программу подготовки специалистов по кибербезопасности — стратегическую инициативу, направленную на развитие цифровых компетенций у местной молодежи и создание в стране суверенной индустрии кибербезопасности. Программа реализуется в партнерстве с КОМИБ, образовательной платформой CyberED и локальным партнером Red Zone Digital.

