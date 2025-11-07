К концу 2025 г. государственные учреждения Пермского края стали чаще сталкиваться с DDoS-атаками

МТС при помощи аналитиков RED Security изучила характер DDoS-атак за III квартал 2025 г. в Пермском крае и других регионах страны. По данным исследования, хакеры сместили фокус внимания с промышленности на государственные организации и органы исполнительной власти во всех регионах Уральского федерального округа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего с июля по сентябрь 2025 г. МТС выявила и заблокировала почти 50,5 тыс. кибератак, что в 2,3 раза превышает показатели за аналогичный период 2024 г. Согласно данным исследования, 22% всех DDoS-атак пришлось на региональные организации. На организации Пермского края и других регионов Урала за это же время было направлено 13% от общего объема инцидентов в стране.

Если в начале 2025 г. ключевыми мишенями киберпреступников были промышленные предприятия, то в III квартале 2025 г. фокус внимания хакеров сместился на организации государственного сектора. Так, самая мощная DDoS-атака в Уральском федеральном округе была направлена именно на государственную организацию и достигала 83 Гбит/с. Самая продолжительная атака длилась 13,5 часов.

«Мы видим, что злоумышленники по-прежнему пытаются наносить ущерб не только частным, но и государственным организациям Пермского края. На сегодняшний день DDos-атаки стали одним из наиболее распространенных способов влияния на работоспособность ИТ-инфраструктуры компаний. Для того, чтобы защитить пермские предприятия от подобных угроз и возможных рисков, наши эксперты в области кибербезопасности ведут круглосуточный мониторинг систем и защищают информационные ресурсы с применением специального оборудования для очистки интернет-трафика», – сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.