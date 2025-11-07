Рынок корпоративного ИБ-образования в России достигнет 3,4 млрд руб. к 2026 году

ГК «Солар» совместно с консалтинговым агентством Kasatkin Сonsulting представили исследование рынка корпоративного образования в сфере информационной безопасности (ИБ) и его ближайших тенденций. В рамках исследования использована комплексная методология сбора данных: публичные отчетности компаний, серии экспертных интервью с представителями различных сегментов заказчиков в области ИБ-образования, а также проектные наработки агентства Kasatkin Сonsulting. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Объем российского рынка корпоративного образования в сфере информационной безопасности по итогам 2024 г. достиг 3,07 млрд руб., показав рост на 10% за год. К 2026 г., по прогнозам, рынок вырастет до 3,38 млрд руб. при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 8% с 2022 г. Основными потребителями образовательных услуг остаются крупные и крупнейшие компании, на долю которых совокупно приходится 83% спроса. При этом их бюджеты на обучение растут опережающими темпами — на 24% в год.

Рынок образования в области ИБ демонстрирует стабильный, но умеренный рост, несколько уступая динамике рынка кибербезопасности в целом. Это объясняется консервативным подходом бизнеса к инвестициям в персонал в периоды экономической неопределенности.

Согласно данным исследования, объем рынка планомерно увеличивается, так как существуют фундаментальные драйверы, которые не позволят этому тренду замедлиться. Ключевыми факторами роста рынка выступают три тенденции. Со стороны государства это усиление регуляторных требований, которое делает наличие сертифицированных специалистов обязательным условием для получения лицензий и прохождения аттестаций. С технологической точки зрения — появление новых угроз, связанных с искусственным интеллектом, и необходимость защищать все более сложные ИТ-инфраструктуры требуют постоянного обновления знаний. Дополнительным фактором роста выступает курс на импортозамещение, который стимулирует разработку отечественных образовательных программ и локализацию зарубежных курсов.

Основной спрос на ИБ-образование формирует корпоративный сектор. На долю крупнейшего бизнеса (с выручкой от 80 млрд руб.) приходится 40% рынка, на долю крупного бизнеса (от 5 до 80 млрд руб.) — 43%. Физические лица и государственные структуры занимают значительно меньшие доли — 11% и 6% соответственно. Наиболее активно в обучение персонала инвестируют компании финансового сектора, ТЭК (41%), а также ритейл и FMCG (21%). Примечательно, что бюджеты компаний на обучение растут быстрее, чем их выручка. Если среднегодовой рост выручки в сегменте крупного и крупнейшего бизнеса составляет 24%, то их затраты на образовательные программы растут с аналогичной скоростью. Это говорит о повышении приоритетности развития персонала. В среднем компании из сегмента крупного бизнеса (выручка 5–80 млрд руб.) тратят на обучение 0,13% от выручки, а крупнейшие корпорации (от 80 млрд руб.) — 0,05%.

«Рынок ИБ-образования взрослеет вслед за развитием рынка кибербезопасности: от обучения ради сертификата к реальной «боевой» подготовке команд. Спрос смещается к программам обучения SOC, DevSecOps, форензике и «красной» практике на киберполигонах; основной центр тяжести спроса в корпоративном сегменте — 83% спроса. В 2026 году выиграют те, кто превращает обучение в измеримую компетенцию и увязывает его с внедрением отечественных решений», — сказал Дмитрий Касаткин, управляющий партнер Kasatkin Сonsulting.

Аналитики также отмечают несколько качественных изменений на рынке. Наблюдается смещение фокуса на практическую подготовку: растет популярность киберполигонов, симуляторов атак и лабораторных работ. Компании все чаще выбирают гибридные форматы обучения, сочетающие онлайн-теорию и офлайн-практику, а также запрашивают индивидуальные образовательные треки для своих сотрудников.

«Компании осознают, что инвестиции в развитие ИБ-кадров — это не просто выполнение требований регуляторов, а стратегическая необходимость для защиты бизнеса от растущих киберугроз. Это подтверждается смещением спроса в сторону практико-ориентированных программ — тестирования на проникновение, безопасная разработка (DevSecOps) и работа в SOC. Такие курсы позволяют сотрудникам сразу применять знания для решения конкретных бизнес-задач. Этому запросу отвечает наше образовательное направление Solar Method, где реализован системный подход к подготовке специалистов. Обучение строится на реальных кейсах из практики, системном освоении инструментов и отработке навыков на инфраструктуре, максимально приближенной к рабочей среде», — сказал Никита Обидин, директор по развитию образовательной деятельности ГК «Солар».

Особенно показателен тренд, связанный со структурой слушателей курсов: преобладание специалистов уровня middle, часто переквалифицирующихся из смежных ИТ-направлений, свидетельствует о том, что компании предпочитают растить ИБ-специалистов внутри организации, целенаправленно развивая их практические навыки под конкретные бизнес-задачи.

Разрыв между академическими знаниями, которые дают вузы, и практическими навыками, необходимыми бизнесу, продолжает формировать устойчивый спрос на услуги коммерческих образовательных центров и вендорских учебных программ.