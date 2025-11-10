64% компаний усилили защиту данных чтобы избежать оборотных штрафов

Почти две трети российских компаний воспринимают оборотные штрафы за утечки персональных данных как серьезный риск и уже усилили защиту. Как показало исследование* центра компетенций защиты данных группы компаний «Гарда», бизнес в целом поддерживает меры государства, но ожидает четкие стандарты, по которым можно выстроить работу. Многие готовы инвестировать в безопасность, однако чаще выбирают частичные меры, соотнося расходы с вероятностью штрафов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

Исследование проведено группой компаний «Гарда» осенью 2025 г. с участием более 100 компаний: представители ИТ и телекоммуникаций (35%), здравоохранения (10%), ритейла (10%), промышленности и финансового сектора (по 10%), госучреждений (8%) и других (17%). Более 40% респондентов – генеральные директора, владельцы бизнеса и директора по ИБ.

Большинство компаний восприняли новые оборотные штрафы за утечки персональных данных всерьез: 64% участников исследования уже усилили защиту или внедрили новые меры для обеспечения безопасности данных. Еще 30% осознают риски, но пока не пересмотрели подходы. Лишь 5% не считают штрафы значимой угрозой. Крупный бизнес наиболее серьезно отнесся к изменениям и уже принял меры.

Большинство опрошенных организаций (85%) поддерживают инициативу государства с том или ином виде. Из них 40% однозначно считают, что политика регуляторов усилит киберзащиту, тогда как 45% считают, что штрафы возможны только после появления четких стандартов безопасности. Еще 8% компаний уверены, что санкции чрезмерны и мешают бизнесу.

Если бы стоимость «идеальной» защиты совпала с суммой максимального штрафа, 27% компаний все равно внедрили бы ее полностью, 53% ограничились бы основными мерами, а почти 10% предпочли бы рискнуть и сэкономить. Среди последних больше всего (40%) представителей малого и среднего бизнеса из сегмента ритейл/e-commerce.

«Исследование показывает сдвиг в восприятии информационной безопасности как части финансовой стратегии компании. Если раньше многие воспринимали затраты на защиту данных как издержки, то теперь они видят прямую зависимость между уровнем инвестиций и устойчивостью бизнеса. Сегодня треть компаний тратит на ИБ менее 0,5% от выручки, но уже 29% готовы увеличить расходы свыше 2%, понимая, что штрафы и последствия утечек могут оказаться гораздо серьезнее», – отметила Анна Кирсанова, директор по маркетингу группы компаний «Гарда».