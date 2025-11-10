Из-за рекордного числа DDoS-атак Россия оказалась на четвертом месте в рейтинге самых атакуемых стран мира по итогам III квартала 2025 года

Аналитический центр компании StormWall проанализировал DDoS-атаки на глобальном уровне по итогам III квартала 2025 г. В результате проведенного анализа было выявлено, что количество DDoS-атак в мире в III квартале 2025 г. выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Также специалисты определили страны, на которые было направлено самое большое количество DDoS-атак в указанном периоде. Для анализа были использованы данные клиентов StormWall в разных странах. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

По данным исследования StormWall, в топ-3 самых атакуемых стран мира в III квартале 2025 г. вошли США (14,2% от общего числа DDoS-атак в мире), Китай (12,6%) и Индия (10,4%). США уже долгое время оказываются на первом месте по числу инцидентов на глобальном уровне, что связано с участием страны в многочисленных геополитических конфликтах. Больше половины атак на США в данном периоде были организованы политически мотивированными хактивистами. Китай является одной из главных мишеней злоумышленников. Большинство атак на китайские компании были запущены с целью шантажа и вымогательства, однако также были выявлены инциденты, организованные хактивистами из-за сложной геополитической ситуации в стране. Индия часто оказывается в тройке лидеров по числу атак. В III квартале 2025 г. индийские компании пострадали от действий хакеров, которые стремились к коммерческой выгоде.

Специалисты StormWall установили, что в III квартале 2025 г. Россия заняла четвертую позицию в рейтинге самых атакуемых стран мира (9,6% от общего числа DDoS-атак в мире). Это произошло из-за рекордного количества DDoS-атак, которые были направлены на российские компании в течение данного периода. По данным аналитиков StormWall, 74% инцидентов были организованы обычными хакерами с целью шантажа и вымогательства, а 26% – политически мотивированными хактивистами с целью причинения вреда экономике России. По наблюдениям экспертов StormWall, Россия впервые оказалась на четвертом месте рейтинга за последние три года. Это указывает на усиление атак хакеров и растущий интерес киберпреступников по отношению к российским компаниям из разных отраслей.

На пятом месте рейтинга расположилась Германия (8,6% от общего числа DDoS-атак в мире), на шестом месте – Великобритания (8,1%), на седьмом месте - Франция (7,3%). В III квартале 2025 г. большинство атак на данные государства были организованы хакерами с целью обогащения. В этих странах присутствует развитая экономика, что значительно привлекает злоумышленников. В Германии больше всего от атак пострадали телеком-сфера и производственная отрасль, в Великобритании максимальный вред был причинен финансовому сектору и логистической сфере, а во Франции хакеры направили большинство атак на ритейл и развлекательную индустрию.

Саудовская Аравия заняла в рейтинге восьмое место с показателем 6,2%, на девятом месте оказалась Япония с показателем 5,1%, а 10 место досталось ОАЭ с показателем 4,3%. Саудовская Аравия и ОАЭ являются важными мишенями для хакеров из-за большого количества нефтегазовых компаний в данных регионах. Кроме того, в этих странах в настоящее время активно развиваются индустрия ритейла и финансовая отрасль, что также вызывает сильный интерес у киберпреступников. Япония является крупнейшим международным технологическим хабом, что очень привлекает злоумышленников. Большинство атак на японские технологические компании в 3 квартале этого года осуществлялись с целью вымогательства и шантажа.

Сингапур оказался на 11 позиции рейтинга (3,7%), Украина - на 12 месте (3,2%), Бельгия заняла 13 место (2,6%), а Гонконг расположился на 14 позиции (2,3%). DDoS-атаки на остальные страны заняли только 1,7% от общего числа инцидентов в мире.