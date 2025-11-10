UserGate NGFW вошел в комплексное решение K2 Cloud для защиты сетевой инфраструктуры

В комплексное предложение K2 Cloud по импортозамещению включен UserGate NGFW — сертифицированное ФСТЭК РФ средство защиты информации, которое объединяет функции межсетевого экрана, контроля приложений, системы обнаружения вторжений (IDS/IPS), потокового антивируса и контентной фильтрации. Это помогает заказчикам не просто защищать сеть, но и глубоко анализировать трафик и управлять доступом в интернет.

UserGate NGFW обеспечивает максимальную видимость трафика благодаря SSL-инспекции, включая TLS 1.3 и TLS GOST. Решение поддерживает кластеризацию, интеграцию с внешними системами безопасности, управление трафиком, контроль доступа в интернет. Дополнительно включена антивирусная проверка трафика и фильтрация электронной почты. NGFW может поставляться в разных форматах: программно-аппаратного комплекса (ПАК) или в виртуальном исполнении, что позволяет гибко адаптировать решение под разные ИТ-инфраструктуры.

На текущий момент UserGate NGFW является одним из самых развитых решений на российском рынке виртуальных межсетевых экранов нового поколения. Заказчики получают возможности, аналогичные возможностям ПАК. Это позволяет компаниям без потери функциональности переходить на облачные технологии и одновременно выполнять требования по импортозамещению и информационной безопасности.

«Внедрение UserGate NGFW как части облачного стека K2 Cloud делает защиту периметра доступной в формате сервиса — с инфраструктурой, лицензиями, внедрением и поддержкой. Это позволяет заказчикам быстро перейти на отечественное решение без затрат на адаптацию и интеграцию», — отметил Максим Завьялов, руководитель практики локализации и импортозамещения K2 Cloud.

«В партнерстве с K2 Cloud мы видим возможность предоставить наши технологии сетевой защиты и глубокого анализа трафика максимально широкому кругу пользователей. В составе отечественного облачного решения NGFW становится значимым инструментом защиты для бизнеса любого масштаба», — сказал Кирилл Прямов, менеджер по развитию NGFW UserGate.

Комплексное предложение K2 Cloud с UserGate NGFW доступно по модели подписки и ориентировано на организации, нуждающиеся в сертифицированной сетевой защите, прозрачном управлении и соответствии регуляторным требованиям по достижению технологического суверенитета ИТ-инфраструктуры.