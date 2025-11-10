Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

В портфель Iprotect включены продукты Ctrlhack для симуляции кибератак и автоматизированного пентеста

В портфель Iprotect включены продукты Ctrlhack для симуляции кибератак и автоматизированного пентеста. Решения Bas Felix и Apt Bezdna позволяют регулярно проверять реальную эффективность средств защиты против актуальных тактик и техник злоумышленников, используя инструменты для проактивной проверки безопасности изнутри периметра.

Решение Bas Felix имитирует действия злоумышленников, определяя реальные возможности существующих средств защиты информации (СЗИ) по обнаружению и блокировке реальных атак. В результате служба ИБ получает представление о том, корректно ли настроены СЗИ, в частности SIEM, EDR и SOC, достаточно ли данных собирается для выявления инцидентов, как быстро и эффективно команда реагирует на кибератаки. Продукт также позволяет проводить регулярные киберучения для ИБ-специалистов и сотрудников.

Платформа для автоматизированного внутреннего пентеста Bezdna проводит глубокую проверку внутренней инфраструктуры. Возможности продукта помогают проверить выполнимость сложных векторов атак в инфраструктуре, проверить возможность применения уязвимостей и ошибок конфигураций, протестировать устойчивость парольной политики перед атаками брутфорса и подбора хешей.

Продукты Ctrlhack включены в реестр российского ПО и используются в ключевых отраслях: авиа- и судостроении, госсекторе, финансовой и телекоммуникационной сферах.

«Сегодняшние киберугрозы заставляют компании смотреть на безопасность как на непрерывный процесс. Решения Ctrlhack дают заказчикам инструменты для объективного ответа на вопрос о реальной защищённости компании. Интеграция Felix и Bezdna в сервисы по аудиту защищенности позволят не просто находить уязвимости, но и оценивать их реальное влияние на бизнес», — отметил Андрей Горюнов, директор по развитию бизнеса Iprotect.

«Для нас как для вендора крайне важна работа с интегратором, который обладает глубокой экспертизой и понимает процессную часть безопасности. Благодаря сотрудничеству с Iprotect мы сможем предложить рынку комплексное решение, позволяющее компаниям предупреждать возможные инциденты, определять возможности реализации хакерских техник и тактик, предотвращая большое количество кибератак», — сказал Гегам Дерцян, руководитель отдела по работе с партнерами.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать управление уязвимостями в ритейле с распределённой инфраструктурой

Apple пошла войной на российских программистов. Массово отозваны сертификаты у отечественных систем защиты от утечек

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Сегодня мы ведем необъявленную войну с подделкой документов

Хакеры дважды парализовали работу крупного российского производителя роботов

5 мифов о нагрузочном тестировании, которые стоят компаниям миллионов

Союз хакерских группировок борется за место в Telegram. Администрация мессенджера его постоянно удаляет

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

6 основных опасностей умных колец: преувеличенная угроза или фактор риска?

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще