Платформа Security Vision получила обновление

Компания Security Vision сообщила об обновлении одноименной платформы. Оно сфокусировано на удобстве ежедневной работы специалистов, усилении автоматизации и соблюдении требований регуляторов. В релиз вошли улучшения аналитики и отчётности, расширенные возможности коннекторов и администрирования, а также обновления интерфейса.

Для удобства администраторов пункты «История запуска коннекторов» и «Расписания запуска коннекторов» перенесены в модуль «Коннекторы». Обновлены общие представления «Дерево» и «Таблица» и добавлены настройки краткой/полной карточек по умолчанию в справочниках — интерфейс стал чище, а повторное использование настроек быстрее.

В платформе появилось версионирование виджетов — при добавлении в дашборды, отчёты и карточки автоматически используется последняя версия. Для популярных типов («Линейный график», «Столбчатая диаграмма», «Радар», «Карта», «Глобус») можно брать результат блока как источник данных переменной — это упрощает составные расчёты и повышает гибкость визуализаций. Добавлены новые преобразования переменных: сдвиг дат (включая начало/конец недели и месяца) и кодирование/декодирование Base64.

В действии «Создать отчёт» добавлен переключатель между подготовкой по готовому шаблону и созданием с нуля в редакторе — это ускоряет выпуск документов и снижает число шаблонов в сопровождении. Отчеты по готовому шаблону позволяют создавать отчеты из пользовательского текстового файла, достаточно добавить свое фирменное оформление и расставить теги, платформа автоматический вставит данные в соответствии с расставленными тегами. Также расширены сценарии переопределения входных параметров в рабочих процессах, что помогает собирать более многоразовые процессы.

В HTTP-коннекторе теперь можно указывать произвольный Content Type (включая форматы для CSV интеграций и др.), что даёт больше гибкости при интеграции с внешними системами. В коннекторе «Почта» добавлена поддержка поиска по регулярному выражению внутри архивов вложений — необходимые файлы извлекаются без ручной распаковки.

В журнале аудита у каждой записи появился идентификатор события, что помогает закрывать требования по журналированию. Появилось предупреждение о скором завершении сессии, а также настройка режима единственной активной пользовательской сессии для повышения уровня контроля доступа.

В мастере установки можно задать путь сохранения логов развёртывания — это упрощает диагностику и последующий разбор инсталляций на стендах и в промышленной среде.

