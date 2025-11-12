Аналитика Ideco: к концу 2025 года российский рынок межсетевых экранов следующего поколения вырастет на 16%

К запуску NGFW Novum компания Ideco провела внешнюю и внутреннюю аналитику по рынку межсетевых экранов. Вендор выявил увеличение финансовых показателей отрасли в 2 раза, с 25-30 млрд руб. в 2021 г. до 52 млрд руб., а также падение доли иностранных решений в новых продажах более чем на 40% всего за 3 года.

Сейчас объем рынка также растет, и к концу 2025 г. он достигнет более 60 млрд руб. — 15-16% прироста с 2024, а доля зарубежных ИБ-решений в новых продажах упадет на 5%-10% по сравнению с прошлым годом. При этом у российских организаций меняется потребительское восприятие ИБ-решений: от вынужденного импортозамещения к осознанному спросу на стабильные отечественные разработки.

Качественное изменение спроса особенно заметно в корпоративном сегменте. Ключевыми критериями выбора стали устойчивость к высоким нагрузкам, минимизация затрат на администрирование, открытая интеграция с существующей инфраструктурой информационной безопасности и высокое качество сервиса со стороны дистрибьютора и вендора. Эти потребности определяют основные сценарии использования NGFW, включающие комплексную защиту инфраструктуры от угроз до детальной сетевой сегментации, организации удаленного доступа и центрального контроля.

География внедрений напрямую связана с экономическим потенциалом регионов. Москва, на которую приходится более 30% продаж решений ИБ, задает общие тренды. Также активный спрос наблюдается в нефтегазовых регионах (ХМАО, ЯНАО), на промышленном Урале (Свердловская область) и в цифровизированном Татарстане, что связано с необходимостью защиты критической инфраструктуры в соответствии с законом №187-ФЗ. Наиболее активными интеграторами NGFW выступают госсектор (34%) и крупный бизнес (39%), в частности, компании из сферы ИТ (15%), машиностроения (12%) и торговли (12%).

Текущий этап развития рынка характеризуется переходом к осознанному выбору зрелых решений. Точками роста на ближайшие 2-3 года станут стабильность и высокий уровень сервиса, а также продолжение миграции в сегменте крупного бизнеса, активная фаза которой прогнозируется на 2026-2027 гг. Российские NGFW становятся интегрированными элементами экосистемы, обеспечивающие устойчивость бизнес-процессов в условиях растущего количества киберугроз. Только за первые 6 месяцев 2025 г. почти на 30% больше было произведено кибератак на отечественные компании, чем за тот же период годом ранее.

«Нынешнее состояние рынка, характеризующееся переходом к осознанному выбору, подтверждает, что ключевыми критериями стали стабильность и высокая производительность. NGFW Novum способен работать предсказуемо даже при 100 тыс. правил для 500 тыс. пользователей и групп безопасности и одновременно. Мы видим, что российские компании нуждаются не просто в сетевом фильтре, а в интегрированном элементе экосистемы, который гарантирует надёжность и безопасность ИТ-инфраструктуры. Выпуск межсетевого экрана следующего поколения — это задел на будущее, чтобы обеспечить технологический запас прочности в условиях растущих требований и количества киберугроз», – сказал Дмитрий Хомутов, директор Ideco.

Прогнозы и выводы по динамике основаны на репрезентативной выборке внешних показателей по рынку межсетевых экранов, а также внутреннему анализу более 5,5 тыс. представителей клиентской базы вендора: как из коммерческого, так и государственного сегмента, включая промышленность, образование, здравоохранение, ИТ и другие сферы.