«Почта России» и «Солар» выявили и заблокировали более 250 фейковых ресурсов почтового оператора

С января по ноябрь 2025 г. «Почта России» при помощи сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura, предоставляемого ГК «Солар», выявила и заблокировала 44 фейковых сайта и 214 Telegram-ботов, использующих бренд крупнейшего в России почтового оператора для попыток незаконного получения персональных данных и последующего обмана граждан. Такие данные приводит ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности.

Все эти мошеннические ресурсы предлагали получить и/или отследить посылку или письмо, а для этого просили ввести свои персональные данные. Среди запрашиваемой на фейковых ресурсах информации — ФИО, телефон, паспорт, ИНН и СНИЛС, а в некоторых случаях и трек-номер почтового отправления.

Этих данных вполне достаточно, чтобы телефонный мошенник связался с потенциальной жертвой от имени почтового оператора и под разными предлогами убедил назвать код из смс либо установить вредоносное приложение для кражи данных пользователя. Боты в Telegram тоже просили предоставить доступ к приложениям с конфиденциальной информацией или авторизоваться в мессенджере, введя свой логин и пароль. Таким образом преступники рассчитывали получить доступ к мессенджерам или банковским приложениям ничего не подозревающих пользователей.

Все найденные сайты заблокированы силами экспертов Solar Aura.

«Сегодня мошенники ничем не гнушаются и пытаются заработать на эмоциях и доверии граждан, которым порой жизненно необходимо получить письмо или посылку от близкого человека. Компаниям сегодня важно не просто демонстрировать эффективность в своей основной работе, но и нести ответственность перед гражданами в условиях современных киберугроз. Именно так поступает «Почта России», которая активно мониторит внешний цифровой ландшафт и чистит Рунет от фишинговых сайтов, способных нанести серьезный вред пользователям. Это яркий пример того, как крупнейшая организация может заботиться и защищать своих клиентов в цифровом мире», — сказал Александр Вураско, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura ГК «Солар», архитектора комплексной кибербезопасности.

«Цифровой век сочетает удобство и скорость с колоссальными угрозами. Как ни банально звучит, сегодня нужно быть начеку при каждом взаимодействии с веб-ресурсами и людьми онлайн и по телефону. Как один из главных институтов связи в России «Почта» стремится максимально обезопасить данные клиентов и делает все возможное по части коммуникации и ИБ-контура, чтобы оградить их от угроз как внутри страны, так и извне. В том числе мы привлекаем опытных партнеров, которые занимаются кибербезопасностью уже много лет. Однако злоумышленники, к сожалению, также оттачивают мастерство, подлавливают людей в минуты растерянности. «Почта» призывает всех пользоваться только официальными ресурсами и не терять бдительность, только вместе мы сможем противостоять киберпреступникам», — сказал руководитель дирекции информационной безопасности «Почты России» Роман Шапиро.

Для защиты «Почта России» и «Солар» рекомендуют гражданам: пользоваться исключительно официальными ресурсами и проверять их через поисковик: это единственный официальный сайт «Почты России»; не предоставлять личные данные, включая логины и пароли от социальных сетей и мессенджеров, а также коды двухфакторной аутентификации на подозрительных и неофициальных веб-сайтах, а также в разговоре с незнакомыми людьми; не переводить денежные средства незнакомым людям и не оплачивать товары/услуги на непроверенных онлайн-ресурсах; использовать антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак.