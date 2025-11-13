Servicepipe и Bi.Zone объявили о партнерстве в сфере защиты от DDoS-атак

Компании Servicepipe и Bi.Zone заключили партнерство для совместного развития сервисов кибербезопасности и защиты ИT-инфраструктуры клиентов от DDoS-атак. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Servicepipe, разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, и Bi.Zone, компания по управлению цифровыми рисками, усилят защиту ИT-систем от кибератак и обеспечат бесперебойную работу критически важных сервисов. Bi.Zone расширит функциональные возможности сервиса Bi.Zone AntiDDoS продуктами Servicepipe: Web DDoS Protection и Network DDoS Protection. Это позволит клиентам получить комплексную защиту как на уровне приложений, так и на сетевом уровне.

Дмитрий Царев, руководитель управления облачных решений кибербезопасности, Bi.Zone: «Сбои в работе IT-сервисов наносят ущерб бизнесу: это отражается на доходах и репутации компании. Мы развиваем Bi.Zone AntiDDoS, интегрируя инструменты для интеллектуальной фильтрации трафика и анализа запросов в реальном времени от наших партнеров. Это обеспечивает защиту сайтов, приложений и корпоративных сетей, повышая устойчивость инфраструктуры к современным типам атак».

Николай Озивский, руководитель отдела по работе с партнерами Servicepipe: «Партнерство с Bi.Zone позволяет расширить доступ к технологиям эффективной защиты от DDoS-атак для широкого круга клиентов. В ближайшее время мы рассчитываем развивать сотрудничество в области противодействия бот-трафику. Совместные проекты подтверждают, что наши решения обеспечивают высокую надежность и адаптивность защиты в условиях постоянно растущих киберугроз».

Bi.Zone AntiDDoS — облачный сервис, который обеспечивает комплексную защиту приложений и каналов связи от DDoS-атак и ботнет-активности. Совместно с Bi.Zone WAF обеспечивает эшелонированную защиту веб-инфраструктуры.

Web DDoS Protection — сервис для защиты сайтов, мобильных приложений и API от DDoS-атак. Он анализирует каждый запрос в реальном времени и блокирует как простой флуд и амплификации, так и низкочастотные DDoS-атаки, которые нельзя обнаружить статистическими методами.

Network DDoS Protection — сервис защиты сети от DDoS-атак с помощью мгновенной фильтрации трафика. Продукт защищает протоколы TCP и UDP, а также сохраняет доступность сервисов, работающих на SMTP, FTP, SSH, VoIP и др.