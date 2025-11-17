Конференция СКУД 2025 объединит рынок систем контроля и управления доступом
25 ноября 2025 года в Центре событий РБК пройдет ключевое событие года в индустрии безопасности — конференция «СКУД 2025: Технологии и коммуникация».
В центре внимания — открытый диалог между заказчиками, интеграторами и производителями решений. Цель — выстроить честную, профессиональную коммуникацию на всех этапах жизненного цикла проекта: от постановки задачи до эксплуатации.
Максимум общения. Минимум формальностей
Организаторы обещают: это будет не просто конференция, а пространство открытого взаимодействия.
Главная ценность — в формате: живые выступления, честные кейсы, реальные цифры и никаких рекламных презентаций.
Что делает СКУД 2025 особенной:
- Интерактивность. Опросы, интервью и обратная связь — каждый участник сможет повлиять на развитие отрасли.
- Открытость. Обсуждают не только успехи, но и ошибки — ведь именно на них растет профессионализм.
- Объективность. Все доклады проходят строгую модерацию, а спикеры отбираются по реальным компетенциям.
- Практика. Короткие выступления — только живые примеры, цифры и опыт из реальных проектов.
- Нетворкинг. Место встречи профессионального сообщества и поиска партнеров.
- Демозона. Готовые сценарии внедрения, а не просто оборудование «в вакууме».
Для кого эта конференция
- Заказчики — IT-директора, руководители проектов, специалисты по безопасности, которые хотят внедрить СКУД под реальные бизнес-задачи.
- Интеграторы — инженеры, архитекторы решений и технические руководители, стремящиеся минимизировать ошибки и перенять опыт коллег.
- Проектировщики — специалисты, желающие углубить знания и повысить компетенции в проектировании систем безопасности.
На одной сцене — лидеры рынка
В программе — 15 докладов, среди спикеров:
- Никита Лебедев, Sigur — о трендах отрасли от первого лица.
- Лев Кабанов, Хай-Тек Сервис — об управляемой коммуникации как источнике роста.
- Михаил Хмелевский, Сбербанк — о стандартах FinTech в безопасности СКУД.
- Ирина Остроухова, RFaces — о практическом применении ФЗ-572.
А также дискуссия «Стоп-факторы биометрии» — прямой разговор тех, кто непосредственно работает в рамках ФЗ-572 из числа вендоров, интеграторов и застройщиков. Спикеры обсудят, какие риски и возможности для рынка несет закон и что тормозит его взлет.
Демозона и интерактивные форматы
Обновленная демозона СКУД 2025 — это не просто презентация технологий, а возможность пройти путь проекта:
от выбора решения — к проектированию, внедрению и эксплуатации.
Посетители смогут:
- Принять участие в интерактивных опросах и голосованиях.
- Определить, какие факторы тормозят проекты.
- Сформулировать портрет «идеального» вендора и интегратора.
- Поучаствовать в квестах и тестах, моделирующих реальные сценарии.
Конференция СКУД — это не про рекламу. Это про людей, решения и диалог.
25 ноября, Центр событий РБК, Москва.
Присоединяйтесь, чтобы не просто услышать — а быть услышанным.
Подробности и регистрация по ссылке. По промокоду CNEWSF можно получить скидку 100% на билет. Мероприятие проходит только офлайн, количество мест ограничено.