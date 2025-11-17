Интеграция
«ААМ Системз» выпустила новый модуль школьной СКУД для безопасного сопровождения учеников

Компания «ААМ Системз» сообщила о выпуске нового модуля программного комплекса APACS, созданного специально для школ и направленного на повышение безопасности учащихся младших классов при выходе с территории учреждения.

Новый функциональный блок расширяет привычную работу проходной и формирует прозрачный, контролируемый процесс передачи ребёнка родителю или законному представителю. При входе в школу сопровождающий проходит идентификацию с использованием персональной карты, а информация о нём и связанных детях автоматически отображается на посту охраны.

При выходе система подтверждает связку «родитель — ребёнок»: ученик прикладывает свою карту, затем действие подтверждается картой взрослого. Только после успешной проверки выполняется разрешение прохода, а событие фиксируется с визуальным подтверждением фотографий участников.

Для администрации школ предусмотрен удобный веб-интерфейс с журналом проходов, в котором отображается детальная история событий, включая фотофиксацию, а также доступен быстрый поиск по данным родителей.

Благодаря новому модулю APACS становится полноценным инструментом обеспечения контроля доступа в образовательных учреждениях. Решение помогает предотвратить самостоятельный уход детей, делает работу охраны более удобной и обеспечивает прозрачность всех действий.

