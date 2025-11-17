Команда Вячеслава Гилева протестировала инфраструктуру К2 Cloud для «1С»

K2 Cloud по итогам серии совместных тестов с командой gilev.ru в сентябре 2025 г. подтвердил хорошие показатели производительности виртуальных сред для работы систем «1С». Экспертный анализ выявил отсутствие критических ошибок в настройках инфраструктуры и позволил сформировать оптимальные конфигурации для различных бизнес-задач. Об этом CNews сообщили представители К2 Cloud.

Тестирование проводилось в среде QEMU-KVM, которая позволяет снизить цену аренды вычислительных мощностей, обеспечивает отказоустойчивость и поддержку современных технологий, предоставляет заказчику гибкость в масштабировании системы и возможность быстрого переконфигурирования. Команда экспертов провела анализ скорости работы среды, исследовала потенциально узкие места в настройках. По итогам была дана положительная оценка готовности к работе в продуктивной среде.

Данные тестов 2025 г. зафиксировали существенное повышение производительности платформы «К2 Облако» относительно предыдущих годов. Среди сред виртуализации, входящих в Реестр отечественного ПО, облачная инфраструктура К2 Cloud демонстрирует наилучшие результаты. Это особенно важно для компаний, которые стремятся соблюсти требования законодательства. В отличие от решений на базе Hyper-V или VMware, платформа «К2 Облако» аттестована по требованиям безопасности, включая УЗ-1 ФЗ-152, что делает ее надежным выбором для обработки персональных данных. По данным экспертов рынка, все больше крупных предприятий делают осознанный выбор в пользу отечественных облаков, где высокая производительность не противоречит требованиям информационной безопасности.

«Мне очень импонирует, с какой отдачей и вниманием коллеги из К2 Cloud подходят к своей работе. Это был полезный опыт взаимодействия. В компании не останавливаются на достигнутом результате, постоянно развиваются», – сказал Вячеслав Гилев, руководитель команды gilev.ru.