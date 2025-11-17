Основными мишенями киберпреступников в Воронежской области стали строительные компании

МТС совместно с аналитиками RED Security изучила характер DDoS-атак за III квартал 2025 г. в регионах Центрального федерального округа. На организации ЦФО, в том числе компании в Воронежской области, было направлено 17% от общего объема инцидентов в регионах. В Воронеже эксперты впервые отметили рост числа атак на строительные компании. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С июля по сентябрь 2025 г. сервис RED Security Anti-DDoS выявил и заблокировал почти 50,5 тыс. кибератак в России, что в 2,3 раза превышает показатели за аналогичный период 2024 г. Согласно данным исследования, 22% всех DDoS-атак пришлось на региональные организации.

Центральный федеральный округ занял второе место среди регионов России по объему отраженных DDoS-атак. В Воронежской области ключевыми мишенями киберпреступников стали строительные компании. Чуть меньше атак было совершено на сферы девелопмента и промышленности, особенно пищевой и приборостроительной. Совокупно на эти отрасли пришлось более 80% от общего объема инцидентов.

«Число кибератак на строительные компании региона растет. Под ударом оказываются сведения о проектах, в том числе вся финансовая информация. В случае успеха атаки повышаются риски остановки работ, срыва сроков выполнения контрактов и, как следствие, штрафные санкции для организации. Одной из угроз, в том числе и для сферы строительства, в последнее время стали фишинговые рассылки, когда мошенники атакуют компании через корпоративную электронную почту, рассчитывая на использование жертвами слабых паролей и небрежность персонала в передаче данных. Результаты исследования наших аналитиков показали, что по вредоносным ссылкам из таких писем переходят до 41% сотрудников организаций. Поэтому тренд на ИТ-безопасность будет оставаться главным приоритетом в ближайшем будущем, а надежная защита от киберугроз – обязательным стандартом для компании любого масштаба», – сказал директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб.