Оставляют без денег и остались надолго: финансовые мошенники — самая устойчивая тревожность в России

Финансовые и телефонные мошенники остаются в ТОП-10 главных тревожностей россиян сначала 2024 г. Это единственная тревожность, которая сохраняет подобную устойчивость и остроту в России. В 2025 г. она усилилась и уже стабильно входит в ТОП-3 главных поводов для беспокойства жителей страны. Такие результаты показал ежеквартальный «Национальный индекс тревожностей. КРОС» и последний опубликованный отчет за III квартал 2025 г.

По итогам III квартала тема финансовых мошенников заняла второе место в рейтинге тревожностей россиян с большим отрывом от остальных тем. Ее суммарный индекс составил — 340,57 (в полтора больше, чем у тревожности, занявшей третье место), а медиа индекс — 198,55 (оценка присутствия выявленной тревожности в СМИ) — оказался более чем в три раза выше всех остальных поводов для беспокойства в России в этот период.

Исследование показывает: проблема финансового мошенничества остается в числе ключевых тревог российского общества на протяжении многих лет. И характер этих тревог эволюционирует.

Впервые авторы «Национального индексатревожностей. КРОС» зафиксировали эту тему в III квартале 2020 г., как банковское мошенничество (шестое место в рейтинге).

В 2021 г. тема появлялась в ежеквартальных рейтингах трижды и в более широком значении, как телефонное / банковское мошенничество (пятое, седьмое и девятое места). Очевидно, в этот момент началась активизация телефонных аферистов и проблема «звонков из службы безопасности банка» стала особенно массовой.

С 2022 г. на фоне новых тревожностей проблема финансовых мошенников стала волновать россиян меньше и покинула ТОП-10 рейтинга. Однако уже с первого квартала 2024 г. тема вернулась с еще более высокими и рекордными показателями (четвертое место по суммарному индексу и пятое – по индексу приживаемости). В следующем квартале по индексу приживаемости «мошенники» впервые поднялись до второго места в тревожностях России. Помимо обмана через телефонные звонки в 2024 г. россиян также стали серьезно тревожить киберугрозы, ведущие к хищению средств.

В течение прошлого года тема мошенничества уверенно закрепилась в ежеквартальных рейтингах (четвертое-пятое места по суммарному индексу и второе-девятое — по приживаемости). Уже в 2025 г. стала регулярно входить в топ-3 и впервые вышла на первое место по суммарному индексу (в I квартале). Во втором квартале тревожность из-за мошенниковснизилась до третьего места, но в следующем вновь поднялась — и сейчас занимает второе место в стране.

В этом году тема мошенников также стабильно входит в десятку главных тревожностей по индексу приживаемости.

В 2025 г. авторы исследования обнаружили новое изменение характера тревожности из-за мошенников. Если ранее основной фокус был направлен на действия злоумышленников(телефонных и кибермошенников), то сейчас внимание смещается на методы противодействия им, применяемые в стране. Россиян начинает тревожить, что некоторые меры могут создавать ощутимые неудобства в повседневной жизни.Например, введение «периода охлаждения» при выдаче кредитов или ограничения на снятие наличных с 1 сентября.

Ксения Касьянова, вице-президент КРОС: «Тема безопасности, в том числе финансовой,всегда была и будет крайне чувствительна в повседневной жизни. Мы не раз ожидали, что тема мошенничества потеряет свои позиции в рейтинге, — люди имеют свойство привыкать и адаптироваться к любого рода страшащим их темам, если они прочно входят в обыденную повседневность. С мошенничеством это не происходит, так как сама тема крайне динамична, и аспект ее преломления через призму общественного внимания постоянно меняется. Мошенники изобретают все новые способы получения доступа к финансам людей, противодействующие им структуры предлагают решения, которые влияют на привычную повседневность граждан — такой коктейль способен удерживать тему мошенничества в топе тревог достаточно долгое время. Тема могла бы стать привычной и уйти из рейтинга, если бы мошенники устали придумывать новые способы обмана россиян. Но такого, к сожалению, пока не предвидится».