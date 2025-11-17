Платформа CommuniGate Pro сертифицирована по требованиям ФСТЭК России

Разработчик платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro сообщает о получении сертификата соответствия ФСТЭК России с присвоением пятого уровня доверия. Сертификат подтверждает, что платформа может быть использована в инфраструктурах с повышенными требованиями к защите данных. Об этом CNews сообщили представители CommuniGate Pro.

CommuniGate Pro – российская платформа корпоративных коммуникаций, которая по принципу единого окна объединяет почту, календарь, планировщик задач, контакты, ВКС, телефонию, контакт-центр и мессенджер.

Присвоение пятого уровня ФСТЭК России означает, что продукт прошел комплексную независимую оценку и отвечает установленным регулятором повышенным требованиям к информационной безопасности и может официально применяться в государственных информационных системах второго класса защищенности и на объектах критической информационной инфраструктуры второй категории значимости. Для заказчиков это дает гарантии соответствия регуляторным требованиям ФСТЭК России и снижает риски при внедрении решения в инфраструктуры с особыми требованиями к доверенной среде.

Сертификация ФСТЭК России подтверждает не только соответствие техническим стандартам, но и зрелость процессов разработчика: управление изменениями, контроль качества, защиту цепочки поставок и сопровождение сертифицированной версии.

«Для нас безопасность – ключевой приоритет при развитии продукта. Получение сертификата ФСТЭК России свидетельствует о зрелости наших процессов и качестве разработки. Это стратегический шаг, усиливающий позиции CommuniGate Pro в сегменте решений для государственного и корпоративного сектора, где требования к подтверждению безопасности являются критичными», – отметил Александр Буравцов, директор по информационной безопасности CommuniGate Pro.