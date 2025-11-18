«Лаборатория Касперского»: половина россиян иногда спорит с нейросетями, а 12% обзывают их

«Лаборатория Касперского» изучила, как россияне общаются с нейросетями, в своём новом исследовании — «ИИ в жизни и на работе». Подавляющее большинство россиян (87%) чаще всего разговаривают с чат-ботами вежливо и уважительно, но 19% из них иногда могут и нагрубить программе. Стоит ли выражать эмоции в диалогах с сервисами на основе ИИ — вопрос дискуссионный и лежит в области этики, но что точно имеет значение, так это соблюдение правил цифровой безопасности. Эксперты напоминают, что не стоит делиться с ИИ конфиденциальными данными и безоговорочно доверять информации, получаемой от чат-ботов.

Здравствуй и прощай. По мере плотного вхождения таких сервисов в жизнь людей пользователи выработали определённые практики взаимодействия с ними. Так, 43% всегда приветствуют нейросети, а 30% ещё и прощаются. Многие воспринимают чат-боты как полноценных собеседников и соблюдают те же нормы, к которым привыкли в разговорах с живыми людьми.

Осторожное поведение. Более половины участников опроса (53%) никогда не критикуют нейросети. Почти половина респондентов (46%) всегда благодарят за помощь, а каждый пятый ещё и хвалит программу. Такое поведение может объясняться как уверенностью в корректности данных и выводов от нейросетей, так и, наоборот, недоверием и страхом, что машина запомнит того, кто ей недоволен, и в будущем сможет использовать это против человека.

«С чат-ботами пользователи в целом склонны общаться более мягко и вежливо, чем с людьми. Это связано, во-первых, с ощущением безопасности: отсутствует риск того, что нас осудят, не примут, перебьют, мы более расслаблены и ведём себя спокойнее. Во-вторых, здесь проявляется такой психологический механизм как антропоморфизм — склонность приписывать нечеловеческим объектам человеческие свойства. Так работает наш мозг: мы стремимся структурировать окружающий мир через знакомые социальные категории. В случае с ИИ антропоморфизм усиливается естественной потребностью в предсказуемом, понятном собеседнике, даже если он — не живое существо. Технологии не столько меняют нашу речь, сколько делают более заметными привычные человеческие потребности — стремление к ясности, уважению и диалогу, в котором каждому важно быть услышанным», — сказала Елена Сорокина, психолог, специалист сервиса Alter.

Эмоции в отношении чат-ботов. Тем не менее довольно значительное число пользователей не всегда остается сдержанным в диалогах с нейросетями. Например, половина (51%) хотя бы иногда спорит с чат-ботами, 30% в некоторых случаях подшучивают над ними, а 12% даже время от времени прибегают к оскорблениям.

«Языковые модели могут подстраиваться под контекст: если обратиться к ним, например, как к „сударю“, ответ может быть в стиле литературы XIX века, если на грани грубости — то дальнейший диалог будет соответствующим. Однако разработчики моделей могут отдельно обучать их снижать накал беседы при явно оскорбительных запросах. В целом ИИ-помощники обучаются быть позитивными, поддерживающими, неконфликтными, вне зависимости от того, как с ними общается пользователь. Существует даже феномен подхалимства нейросетей — склонность соглашаться с мнением человека, приводить аргументы в его поддержку. Из-за этого люди могут начать обсуждать с ними крайне личные аспекты жизни, больше доверять ответам. С этим, в свою очередь, могут быть связаны некоторые киберриски», — сказал Владислав Тушканов, руководитель группы исследований технологий машинного обучения в «Лаборатории Касперского».