Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Security Vision второй год подряд вошла в Топ-3 рейтинга ЦСР по средствам защиты инфраструктуры

Компания Security Vision, ведущий российский разработчик систем кибербезопасности, второй год подряд подтвердила свои лидирующие позиции, войдя в тройку крупнейших вендоров в категории «Средства защиты инфраструктуры» по итогам 2024 года. Данные представлены в Прогнозе развития рынка кибербезопасности в России на 2025–2030 годы, подготовленном Центром стратегических разработок (ЦСР).

Согласно исследованию, Security Vision заняла третье место в ключевой категории «Средства защиты инфраструктуры», в которую вошли средства управления событиями ИБ, средства анализа киберугроз, средства оркестровки систем безопасности, средства защиты промышленных систем управления, платформы реагирования на инциденты и платформы управления рисками.

Впереди оказались Positive Technologies и Лаборатория Касперского, занявшие первое и второе места соответственно.

Как отмечают авторы исследования, рынок средств защиты информации (СЗИ) в 2024 году продолжил расти и составил 229,5 млрд рублей с совокупным приростом к 2023 году в 25,6%. При этом Security Vision продемонстрировала рост на 50%, опередив средние темпы рынка, что подтверждает высокий спрос на ее решения.

Анализ рынка SIEM+SOAR показывает, что Security Vision занимает третье место после Positive Technologies и Лаборатории Касперского. Тем не менее, структура продуктового предложения Security Vision существенно отличается: компания является лидером в области SOAR-решений, в то время как вышеупомянутые компании исторически сильны в SIEM-системах. Учитывая растущую значимость автоматизации процессов кибербезопасности и экспертизу Security Vision в области SOAR, компания обладает значительным потенциалом для дальнейшего укрепления своих позиций на рынке.

Флагманское решение Security Vision SOAR сочетает в себе инновационную технологию динамических сценариев реагирования, базирующуюся на объектно-ориентированном реагировании, жизненном цикле инцидентов в соответствии с методологией NIST, а также рекомендациями, сформированными как на основании техник и тактик MITRE ATT&СK, так и на основании базы данных угроз ФСТЭК России.

В актуальной версии продукта также появились ИИ-помощники, позволяющие рассчитывать вероятность ложноположительного срабатывания, формировать рекомендации по реагированию, выявлять похожие инциденты и обрабатывать экспертные бюллетени с рекомендациями по актуальным угрозам.

«Каждый процент нашего роста – это результат доверия наших заказчиков и подтверждение того, что наши инновационные решения помогают им эффективно противостоять сложнейшим киберугрозам. Третье место в категории «Средства защиты инфраструктуры» и статус лидера в SOAR-сегменте демонстрируют, что Security Vision вносит значимый вклад в повышение уровня защищенности российских компаний, - отметила руководитель отдела по работе с партнерами Security Vision Марина Громова. - Security Vision продолжит укреплять свои позиции на рынке, предлагая инновационные решения, которые помогают организациям эффективно противостоять киберугрозам и обеспечивать непрерывность бизнеса».

