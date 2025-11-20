Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности
|

«Информзащита»: число случаев эксплуатации критических уязвимостей выросло более чем на 50% в 2025 году

Эксперты компании «Информзащита» выявили, что за девять месяцев 2025 г. количество случаев эксплуатации критических уязвимостей увеличилось на 56% по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают этот рост с увеличением числа уязвимостей категории Critical (CVSS 9.0–10.0) и сокращением времени их эксплуатации злоумышленниками после публикации.

Рост обусловлен недостаточной скоростью установки обновлений и отсутствием централизованного контроля над версиями используемого программного обеспечения. По мнению экспертов, в ряде организаций отсутствует единая система управления уязвимостями, что значительно повышает риск компрометации инфраструктуры. Также среди значимых факторов роста — усложнение информационных систем, активное использование открытого исходного кода и внешних библиотек, а также недостаточный контроль над безопасностью при разработке и внедрении новых цифровых решений. Дополнительный вклад внесло расширение облачных сервисов и микросервисных архитектур, которые увеличили поверхность потенциальных атак.

Уязвимости не только стали появляться чаще, но и эксплуатируются злоумышленниками все быстрее. Среднее время между публикацией критической уязвимости и началом ее эксплуатации в реальных атаках сократилось с десяти до пяти дней. В некоторых случаях атаки фиксировались уже через несколько часов после выхода обновления или публикации CVE.

«Мы видим устойчивую тенденцию: чем дольше компания откладывает установку критического обновления, тем выше вероятность успешной атаки. В условиях сокращающегося окна реакции необходимо переходить от реактивных мер к проактивному управлению уязвимостями», – отметил Сергей Сидорин, руководитель направления мониторинга и реагирования IZ:SOC компании «Информзащита».

В 2025 г. наибольшее число кибератак с эксплуатацией критических уязвимостей пришлось на государственные структуры (31%), промышленность и энергетику (19%), телекоммуникации (15%), ИТ-компании и облачные сервисы (13%), а также образовательные и медицинские учреждения (9%) и финансовый сектор (7%). Оставшиеся 6% инцидентов зафиксированы в торговле, транспорте и других отраслях.

Наиболее подверженными атакам в 2025 г. оказались платформы виртуализации, решения для удаленного администрирования, а также веб-приложения и API-сервисы, используемые для обмена данными между корпоративными системами. Все больше атак направлено на инфраструктуру поставщиков и подрядчиков, что усиливает распространение цепных инцидентов по модели supply chain (цепочка поставок).

Эксперты рекомендуют организациям уделять особое внимание процессам мониторинга и устранения уязвимостей. Эффективная система должна включать постоянный анализ появляющихся CVE, оценку их влияния на собственную инфраструктуру и оперативное внедрение обновлений. Ключевую роль играет прозрачная инвентаризация активов, которая позволяет быстро определять уязвимые системы и устранять риски до того, как ими воспользуются злоумышленники.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете

Гайки закручиваются: Сертификаты ИБ-компаний власти хотят отзывать после обнаружения первой незаявленной уязвимости

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

Китайский хакерский кластер атакует американские НКО

Российская промышленность почти догнала госсектор по числу успешных кибератак. Названа главная уязвимость

«Дыра» в файлообменнике Triofox позволяет запускать произвольный код. Она уже эксплуатируется

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще