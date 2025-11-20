В III квартале 2025 г. Россия стала основным источником бот-трафика, направленного на отечественные организации

Эксперты компании StormWall провели комплексное исследование вредоносного бот-трафика, направленного на российские компании в III квартале 2025 г. Специалисты выявили ключевые показатели, главные тенденции, а также основные источники подобного трафика. По данным исследования, в III квартале 2025 г. объем вредоносного бот-трафика в России вырос в 1,7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Причины такого роста связаны с ростом числа уязвимых сетевых устройств, а также со сложной геополитической ситуацией в мире и повышенной активностью хактивистов. Для анализа были использованы данные клиентов StormWall. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

В ходе исследования специалистам StormWall удалось установить, что в III квартале 2025 г. в топ-3 источников бот-трафика, направленного на отечественные компании, вошли Россия (22,42% от общего объема поступившего вредоносного трафика), США (18,84%) и Индонезия (10,24%). В настоящее время в России, США и Индонезии осуществляется генерация гигантских объемов вредоносного бот-трафика, который причиняет большой ущерб отечественным предприятиям. Необходимо отметить, что Россия стала главным источником бот-трафика, атакующего отечественные компании. На четвертом месте рейтинга расположился Китай (6,56%), а на 5 месте находится Бразилия (5.92%).

Аналитики компании также установили, что в III квартале 2025 г. общий объем вредоносного бот-трафика, запущенного с российских IP-адресов, увеличился на 39% по сравнению с III квартале 2024 г. Если в III квартале 2024 г. было выявлено 1,74 млн IP-источников из России, то в III квартале 2025 г. было обнаружено уже 2,42 млн IP-источников из России.

На шестой позиции рейтинга основных источников бот-трафика находится Украина (5,28% от общего объема поступившего трафика), седьмое место занимает Колумбия (3,90%), а на восьмой позиции расположилась Индия (3,79%). Казахстан оказался на девятом месте рейтинга (3,74%) а 10 позицию занимает Таиланд (3,54%).

Больше всего от вредоносного бот-трафика в России в III квартале 2025 г. пострадали финансовая отрасль, ритейл: телеком-сфера, логистика и развлекательный сектор. Из-за роста бот-трафика российскому бизнесу пришлось столкнуться с рядом негативных последствий: сбои в работе онлайн-сервисов и приложений, финансовые потери и SLA-штрафы, увеличение расходов на кибербезопасность, репутационные проблемы и потеря клиентов.

«В России продолжает расти число вредоносных ботов. Они уже проникли во все ключевые отрасли, успев навредить многим ведущим российским компаниям. Хакеры активно используют ботов для запуска массовых DDoS-атак с целью получения коммерческой выгоды. Российским компаниям нужны решения, которые могут предотвратить угрозы, исходящие от ботов, но при этом могут быть незаметными для пользователей. Это поможет организациям успешно заниматься развитием бизнеса и избежать сложностей», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.