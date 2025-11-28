«Гарда» представляет новый продукт класса NPM для контроля производительности и безопасности сети

Российский производитель продуктов для защиты данных и сетевой безопасности для бизнеса представляет первую в России систему мониторинга производительности сети (NPM) – «Гарда NPM». Решение обеспечивает технологическую независимость от зарубежных аналогов и дает бизнесу проактивный контроль над состоянием сети. Благодаря глубокому анализу трафика, прогнозному ИИ и готовой аналитике «Гарда NPM» предотвращает простои, выявляет аномалии и снижает операционные затраты, превращая ИТ-инфраструктуру из источника проблем в драйвер стабильности. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

Усложнение корпоративных сетей делает традиционные подходы к мониторингу недостаточными. Компании сталкиваются с непредсказуемыми простоями и скрытыми угрозами, маскирующимися под легитимный трафик. «Гарда NPM» решает эти задачи, предлагая комплексный бизнес-ориентированный подход.

«Гарда NPM» устраняет риски для бизнес-процессов за счет проактивного определения проблем с производительностью сети. В реальном времени система выявляет задержки и «узкие места» до того, как они повлияют на стабильность бизнес-процессов. Это напрямую повышает отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры, которая является основой всех цифровых операций компании.

Новая система мониторинга производительности сети от «Гарда» решает ключевые задачи ИТ-подразделений, обеспечивая проактивное выявление отклонений и быстрое установление причин сбоев. «Гарда NPM» предоставляет полную видимость работы сети: от декодирования протоколов и отслеживания метрик до наглядной визуализации на дашбордах показателей производительности. В результате ИТ-команды и службы эксплуатации получают точное понимание первопричин инцидентов.

Встроенный ИИ учится понимать «норму» для сети заказчика и автоматически предупреждает об отклонениях. Это позволяет предотвращать проблемы на ранней стадии, значительно экономя время и ресурсы ИБ- и ИТ-персонала и снижая нагрузку на команду за счет автоматизации рутинного мониторинга.

«Гарда NPM» ускоряет принятие решений с помощью аналитических дашбордов и отчетов. 29 готовых виджетов и продуманный механизм построения отчетов предоставляют руководителям и инженерам исчерпывающую информацию для обоснованных управленческих и технических решений, позволяя быстро оценить состояние сети и выявить проблемные зоны.

Система может выступать ядром единого центра управления для скоординированного реагирования. Возможности интеграции с SIEM-системами и поддержка различных механизмов оповещений (e-mail, SNMP-трапы) позволяют бесшовно встроить «Гарда NPM» в существующие процессы, что гарантирует оперативное разрешение инцидентов.

Решение можно внедрить в любую корпоративную инфраструктуру без угрозы ее стабильности. Поддержка стандартов сетевой телеметрии NetFlow, IPFIX, NSEL и технологий анализа копии трафика /SPAN обеспечивает гибкость интеграции без необходимости изменять текущую сетевую архитектуру.

«Мы представляем рынку уникальное решение – “Гарда NPM” – первый российский продукт для мониторинга производительности сети, который поддерживает анализ копии сетевого трафика и сетевой телеметрии. До сегодняшнего дня этот сегмент был занят зарубежными вендорами. Наше решение не просто заменяет их, а предлагает бизнесу полноценную интеграцию с системами безопасности в рамках единой платформы анализа сетевого трафика. Это позволяет нашим клиентам не только видеть проблемы в сети, но и понимать их взаимосвязь с киберугрозами, обеспечивая полный контроль над ИТ-инфраструктурой», – отметил Станислав Грибанов, руководитель продукта «Гарда NDR».