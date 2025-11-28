Перед «Черной пятницей» число DDoS-атак на онлайн-ритейл в России стремительно выросло

Аналитический центр компании StormWall проанализировал DDoS-атаки, направленные на российских онлайн-ритейлеров перед проведением «Черной пятницы». В результате изучения данных, эксперты выявили, что с 1 по 25 ноября 2025 г. количество атак на интернет-магазины в России выросло в четыре раза по сравнению с периодом с 1 по 25 октября 2025 г. и в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Средняя мощность инцидентов в ноябре 2025 г. составила 250 Гбит/с. Для анализа были использованы данные клиентов StormWall, ведущих деятельность в сфере ритейла. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

DDoS-атаки на сектор электронной коммерции перед проведением «Черной пятницы» – стандартная история, которая происходит в России каждый год. Из-за больших скидок, объявленных онлайн-ритейлерами еще до начала «Черной пятницы», потребительская активность возрастает в несколько раз. Хакеры пытаются использовать данную ситуацию, чтобы получить коммерческую выгоду. Они активно атакуют интернет-магазины с целью вымогательства и шантажа. Поскольку для ритейлеров бесперебойная работа сайтов критически важна в данный период, то они охотнее соглашаются на условия злоумышленников. Также стоит упомянуть использование DDoS-атак в рамках конкурентной борьбы между ритейлерами. К сожалению, многие компании в погоне за выгодой применяют такие нечестные методы, чтобы нанести вред конкурентам.

Аналитики StormWall выявили самые пострадавшие категории интернет-магазинов с с 1 по 25 ноября 2025 г. Если в 2024 г. большинство DDoS-атак было направлено на интернет-магазины техники, то в 2025 г. хакеры активнее всего атаковали онлайн-магазины по продаже одежды и обуви (42% от общего числа атак на ритейлеров). Доля атак на интернет-магазины техники в 2025 г. составила 31%, косметики – 16%, строительных товаров – 6%, мебели 3%. Атаки на остальные категории онлайн-магазинов составили 2%.

Самый сильный всплеск DDoS-атак был зафиксирован 11-14 ноября 2025 г., когда количество инцидентов взлетело в пять раз по сравнению с периодом с 7 по 10 ноября 2025 г., а пиковая мощность атак достигала 1,4 Тбит/с. Впрочем, это еще не предел. По предварительным прогнозам экспертов StormWall, во время «Черной пятницы» с 28 по 30 ноября 2025 г. число атак может увеличиться в 6-7 раз, а пиковая мощность может достигать 1,8 Тбит/с.

«Несмотря на то, что атаки на онлайн-ритейлеров во время «Черной пятницы» происходят каждый год, хакерам до сих пор удается причинить серьезный вред компаниям. Безусловно, крупные ритейлеры уже используют профессиональные решения по защите от DDoS-атак, но многие интернет-магазины, представляющие средний и малый бизнес, до сих пор пытаются бороться с современными крайне разрушительными DDoS-атаками своими силами, что практически невозможно. Мы рекомендуем всем российским интернет-магазинам заранее подключить профессиональные сервисы по защите от DDoS-атак, чтобы надежно обезопасить свой бизнес от действий хакеров», - отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.