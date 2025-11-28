«Перспективный мониторинг» и правительство Якутии заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИБ

Компания «Перспективный мониторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС») и правительство Республики Саха (Якутия) подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепил намерения сторон совместно работать в области обеспечения информационной безопасности региона.

В рамках партнёрства стороны сосредоточатся на внедрении современных решений по защите информационных ресурсов и обмене опытом, а также на совместной подготовке специалистов в сфере кибербезопасности.

«Перспективный мониторинг» обладает экспертизой в области исследования защищенности, мониторинга и предотвращения атак, а также в практической подготовке квалифицированных кадров. Особую роль в этой работе играет киберполигон Ampire — флагманский продукт компании. Эта учебно-тренировочная платформа позволяет моделировать сценарии кибератак, обучать специалистов методам обнаружения и нейтрализации угроз и проводить учения по реагированию на инциденты информационной безопасности.

«Подписание этого соглашения — важный шаг на пути к созданию надежной системы киберзащиты региона. Сотрудничество бизнеса и власти позволяет объединить технологические компетенции и регуляторные механизмы, чтобы эффективно противостоять растущим угрозам в цифровой среде. Мы готовы делиться экспертизой и внедрять передовые решения, которые помогут обезопасить критически важные информационные инфраструктуры Якутии», — отметил Александр Пушкин, заместитель генерального директора компании «Перспективный мониторинг».

«Информационная безопасность — один из приоритетов развития цифровой экономики региона. Партнерство с сильным отраслевым игроком даст нам доступ к инновационным технологиям и лучшим практикам, что особенно важно в условиях постоянно меняющегося ландшафта киберугроз. Совместная работа позволит не только укрепить защиту государственных и муниципальных информационных систем, но и повысить общий уровень киберграмотности в республике», — сказал Анатолий Семенов, заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия).

Стороны рассчитывают, что реализация соглашения будет способствовать формированию устойчивой и защищенной цифровой среды в регионе, а также послужит примером эффективного взаимодействия государства и бизнеса в сфере обеспечения кибербезопасности.