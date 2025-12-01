Совместимость Multifactor c PAM Infrascope повысит защищенность учетных записей пользователей

Компании-разработчики «Мультифактор» и NGR Softlab подтвердили технологическую совместимость системы двухфакторной аутентификации Multifactor с комплексным продуктом для контроля и защиты привилегированного доступа PAM Infrascope. По результатам испытаний оформлен сертификат совместимости, а также опубликована инструкция по настройке 2FA для Infrascope. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор».

Объединение этих решений обеспечивает усиленную защиту привилегированных аккаунтов. PAM Infrascope управляет доступами к привилегированным учетным записям и контролирует их, тем самым предотвращает несанкционированный доступ. В свою очередь, 2FA-решение Multifactor создает дополнительный слой защиты — требует подтверждения личности через второй фактор. Он не откроет доступ даже при наличии у злоумышленника пароля. Таким образом, связка этих российских продуктов создает максимальную защиту от внешних и внутренних киберугроз.

Multifactor — система двухфакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений: RDP, VPN, VDI, SSH и др. Это инструмент для надежной 2FA-аутентификации пользователей при доступе к любым корпоративным ресурсам с поддержкой технологии единого входа (SSO). Решение включено в реестр российского ПО под № 7046.

PAM Infrascope — комплексный программный продукт для управления привилегированным доступом класса РАМ. Система предотвращает внешние и внутренние угрозы, автоматизирует рутинные операции по управлению привилегированным доступом, позволяет мониторить действия пользователей и реагировать на нарушения в реальном времени. Infrascope предоставляет возможность контроля за действиями поставщиков услуг, администраторов ИТ-инфраструктуры и обеспечивает выполнение требований российских регуляторов и стандартов ИБ.

«Наша компания ставит безопасность заказчиков превыше всего. Для этого мы тесно сотрудничаем с ведущими разработчиками программного обеспечения, которые специализируются на защите данных. Интеграция продуктов Multifactor и PAM Infrascope значительно снижает риск несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, что особенно актуально в современных реалиях для организаций любого масштаба», — отметил Роман Башкатов, коммерческий директор «Мультифактор».

«Мы понимаем, что для обеспечения высокого уровня защиты привилегированных учетных записей необходим целый комплекс мер, поэтому предусмотрели в Infrascope возможность совместимости с решениями других классов, усиливающими его эффективность. Использование Infrascope в связке с Multifactor повышает уровень безопасности для компаний, снижая риск несанкционированного доступа даже в случае компрометации пароля», — сказал Алексей Дашков, директор центра развития продуктов NGR Softlab.