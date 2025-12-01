Во время подготовки к Новому году на логистический сектор могут обрушиться потоки кибератак

Эксперты компании «Нейроинформ» ожидают всплеска кибератак на логистический сектор во время подготовки к Новому году. По мнению экспертов, логистическим компаниям нужно быть готовым к тому, что в декабре этого года хакеры будут запускать различные типы вредоносных кибератак для получения коммерческой выгоды. К таким выводам аналитики компании пришли, опираясь на свой профессиональный опыт в области анализа и оценки киберрисков, а также на данные, полученные в ходе изучения наиболее распространенных киберугроз в России в течение последних лет. Об этом CNews сообщили представители «Нейроинформ».

По мнению специалистов «Нейроинформ», количество DDoS-атак на логистическую сферу в декабре этого года может вырасти в три-четыре раза по сравнению с предыдущим месяцем. Перед новогодними праздниками у логистических компаний начинается высокий сезон. В это время объемы перевозок и количество заказов по доставке грузов значительно возрастают. Для многих компаний это прекрасная возможность повысить прибыль в несколько раз, и для них важно, чтобы их онлайн-ресурсы работали непрерывно. Любые сбои в работе организаций могут нанести максимальный ущерб бизнесу. Хакеры попытаются воспользоваться этой ситуацией и будут запускать DDoS-атаки на сервисы доставки, понимая, что компании могут согласиться заплатить выкуп, чтобы избежать простоев и потери дохода.

В основном, DDoS-атаки могут быть направлены на онлайн-сервисы для клиентов и партнеров, системы отслеживания отправлений и порталы для управления перевозками. В результате атак у логистических компаний могут возникнуть следующие проблемы: нарушение доступности сервисов, сбои в цепочках поставок, значительные репутационные и финансовые потери.

Помимо этого, перед новогодними праздниками может произойти всплеск кибератак на логистические компании с использованием программ-вымогателей. По предварительным оценкам экспертов «Нейроинформ», количество подобных атак в декабре 2025 г. может вырасти в 2-2,5 раза по сравнению с ноябрем 2025 г. Программы-вымогатели предназначена для блокировки доступа к системе или шифрования пользовательских данных с последующим требованием выкупа.

Программы-вымогатели представляют серьезную угрозу для логистической отрасли. Прежде всего, в зоне риска серверы и рабочие станции, содержащие данные о поставках, складские системы управления (WMS) и транспортные системы управления (TMS). Возможны следующие негативные последствия атак с использованием программ-вымогателей: полное прекращение ключевых операций (обработка заказов, управление складом), значительные финансовые потери из-за выкупа или простоя. В декабре этого года хакеры начнут активно запускать подобные атаки на сервисы доставки, поскольку осознают, что компании будут готовы принять любые условия хакеров, чтобы избежать сбоев в работе систем.

Наконец, в декабре логистический сектор может сильно пострадать от кибератак с использованием инфостилеров. По мнению аналитиков «Нейроинформ», число подобных атак в декабре 2025 г. может вырасти в 1,5 - 2 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Инфостилеры — вредоносные программы, предназначенные для скрытого сбора и передачи конфиденциальных данных с устройства пользователя. Главная цель инфостилеров - учетные данные, которые можно продать или использовать для получения доступа к деньгам и личности пользователя. В зоне риска находятся электронная почта сотрудников, облачные сервисы, корпоративные базы данных, содержащие коммерческую тайну и персональные данные клиентов. В результате атак может произойти утечка конфиденциальной информации, репутационный ущерб, нарушение соблюдения нормативных требований (например, 152-ФЗ), шантаж и финансовые потери.