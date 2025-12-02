Интеграция
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Tera и R-Vision представили совместное решение для защиты от киберугроз

Tera и R-Vision представили совместное решение для защиты от киберугроз. Об этом CNews сообщили представители Tera.

Tera и R-Vision представили программно-аппаратный комплекс (ПАК) на основе современного серверного оборудования и передового программного обеспечения. Решение предназначено для построения полноценного, готового к внедрению SOC и особенно востребовано для противодействия целевым атакам в финансовом секторе и крупном бизнесе с распределенной инфраструктурой.

«Партнерство Tera и R-Vision является стратегическим благодаря синергии: R-Vision обеспечивает технологическую платформу для централизованного управления событиями безопасности, а Tera — масштабируемую дистрибуцию и поддержку клиентов. Это дает нашим заказчикам готовые комплексные инструменты для построения эффективного SOC и защиты инфраструктуры», — сказала Юлиана Павлова, директор департамента ПО Tera.

Дополняя комплексный подход к построению ИТ-инфраструктуры, компания Tera также представила свою сервисную программу RE:Fresh. Она включает сценарии Trade-In, обратного лизинга и профессиональной утилизации оборудования. Программа позволяет бизнесу проводить быструю модернизацию, оптимизировать финансовые затраты и гарантированно соблюдать экологическое законодательство, что является важной частью общей стратегии построения экономически эффективной и безопасной ИТ-инфраструктуры.

