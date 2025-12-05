Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность Интернет Веб-сервисы Цифровизация Бизнес-приложения
|

Cloud.ru вывел в коммерческую эксплуатацию сервисы для защиты данных в облаке

Провайдер облачных сервисов и ИИ-технологий Cloud.ru запустил в коммерческую эксплуатацию сервисы, которые позволяют повысить производительность и надежность ИT-инфраструктуры клиентов. Решения Load Balancer v2, Agent Backup и Disaster Recovery на собственной платформе теперь предоставляются с гарантированным уровнем сервиса (SLA), круглосуточной поддержкой и возможностью масштабирования нагрузки. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Evolution Load Balancer v2 — решение для балансировки сетевого трафика в условиях повышенной нагрузки. Применение балансировщика позволяет увеличивать скорость работы и стабильность сервисов. В отличие от первой версии, обновленный балансировщик поддерживает работу сразу в нескольких зонах доступности. Теперь пользователи могут быть уверены в стабильности работы своих систем, даже в случае сбоев в одной из зон.

Второй сервис, Evolution Agent Backup, позволяет создавать резервные копии виртуальных машин из облаков сторонних провайдеров, то есть превращает облако Cloud.ru в дополнительную зону доступности для хранения копий критически важных данных. Он поддерживает создание как полных копий, так и инкрементальных (только изменений), что значительно экономит время создания копий и место для их хранения. В результате клиент получает геораспределенное решение для обеспечения сохранности данных и возможность восстановления даже в случае полной недоступности своей основной площадки.

Его дополняет решение Evolution Disaster Recovery, за счет которого клиент может оперативно восстановить доступность своей IT-инфраструктуру в облаке Cloud.ru, обеспечив непрерывность бизнес-процессов в случае киберинцидента или другой форс-мажорной ситуации. Пользователи услуги аварийного восстановления смогут гибко настроить частоту копирования и сроки хранения данных, а также параметры целевых виртуальных машин.

Еще один сервис, Evolution Container Security, теперь доступен в режиме публичного тестирования. Он помогает выявлять проблемы безопасности на всех этапах жизненного цикла контейнерных приложений от разработки до эксплуатации, минимизируя риски сбоев.

«Потери бизнеса, не реализовавшего стратегию непрерывной доступности своих ИT-сервисов, измеряются не только в деньгах, но и репутационно. Поэтому спрос на решения для стабильной работы растет. Например, недавно репликацию ключевых ИT-систем в облако Cloud.ru настроил лидер российского fashion-ритейла Melon Fashion Group. Наличие отказоустойчивой инфраструктуры особенно актуально в период сезонных акций и распродаж, когда трафик на сайтах и объем заказов достигают пиковых значений», — сказал директор по развитию бизнеса Cloud.ru Михаил Лобоцкий.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Николай Нашивочников, «Газинформсервис»: Без постоянной проверки не может быть уверенности в защите

Snapchat все. В России заблокировали один из самых безопасных мессенджеров в мире

Как организована защита данных в СУБД Postgres Pro

Напавшего на «Почту России» хакера поймали и посадили на 21 год. Им оказался ученый-физик из Подмосковья

Антон Шмаков, «Группа Астра»: Рынок ПАКов отражает ситуацию в отечественной ИТ-отрасли

Троян годами маскировался под полезные инструменты, чтобы внезапно наброситься на пользователей Chrome и MS Edge

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще