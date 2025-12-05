Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Yandex B2B Tech автоматизировала треть рутинных задач ИБ‑специалистов с помощью ИИ-агентов

Yandex Cloud (входит в бизнес-группу Yandex B2B Tech) внедрила в свой центр управления информационной безопасностью (SOC) мультиагентную систему. Благодаря ИИ-помощникам, разработанным на базе технологий Yandex AI Studio, удалось автоматизировать 39% рутинных задач, которые раньше могли занимать до трети рабочего времени ИБ-специалистов — например, мониторинг и анализ инцидентов, поиск информации по базам компании. Решения, изначально разработанные для внутренних нужд, теперь доступны и внешним компаниям в сервисах безопасности Yandex Cloud.

В SOC задачи между ИИ-помощниками распределяются автоматически. Один ассистент обрабатывает входящие алерты, а другой проверяет данные на достоверность, что позволяет исключить ошибки и галлюцинации искусственного интеллекта. В мультиагентной системе ИИ-помощники работают автономно, но при этом совместно анализируют данные и принимают решения. За счет такой интеграции SOC-аналитики могут автоматически отсеивать ложные срабатывания и фокусироваться на реальных инцидентах безопасности. В результате время, затрачиваемое на обработку некорректных оповещений, сократилось на 86%.

За два года Yandex Cloud прошла путь от пилотного внедрения ИИ в SOC до промышленного использования. Ключевую роль сыграло применение RAG‑технологий, которые обеспечили моделям доступ к актуальным документам и базе инцидентов. Мультиагентный подход позволил повысить точность ответов: задачи распределили между специализированными агентами, которые способны работать с глубоким контекстом крупных компаний.

«Внедрение мультиагентной системы в наш центр мониторинга безопасности позволило не только ускорить обнаружение угроз, но и автоматизировать такие задачи, как обогащение данных киберразведки, поиск по внутренним базам и анализ схожих инцидентов. Современные SOC-команды должны не только разбираться в кибербезопасности, но и уметь работать с ИИ-инструментами», — отметил Евгений Сидоров, директор по информационной безопасности в Yandex Cloud.

Мультиагентная система безопасности доступна и во внешних сервисах – Yandex Cloud Detection and Response и Security Deck. Её уже используют компании из финтеха, ритейла, здравоохранения и страхования для автоматизации мониторинга информационной безопасности.

Встроенный в сервисы безопасности ИИ-помощник помогает пошагово разбирать ИБ-инциденты, анализировать IoC (индикаторы компрометации) и артефакты в контексте облачной инфраструктуры, а также получать рекомендации по реагированию. ИИ-помощник, оперативно собирает дополнительную информацию об IP-адресах, участвующих в инциденте, и предоставляет рекомендации и конкретные действия для устранения угрозы — например, команды для отключения серийной консоли или других потенциально опасных точек доступа.

