Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Фишинг не пройдет: «Ростелеком» и «Солар» усилили защиту абонентов от вредоносных сайтов

Домашний и мобильный интернет для абонентов «Ростелекома» стал еще безопаснее. Автоматическую защиту от переходов на вредоносные сайты обеспечивает новый сервис антифишинга. Для клиентов он предоставляется бесплатно и работает на уровне сети, для его использования не требуется устанавливать дополнительное оборудование и ПО. С момента запуска сервиса (1 декабря 2025 г.) на территории всей страны было заблокировано 400 тыс. попыток перехода на вредоносные ресурсы. Инструмент разработан «Ростелекомом» совместно с ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», архитектор комплексной кибербезопасности). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

База потенциально опасных ресурсов ежедневно обновляется в автоматическом режиме на основании данных, поступающих от ГК «Солар». В настоящий момент в ней содержится более 50 тыс. записей о таких ресурсах, в первую очередь это поддельные сайты, имитирующие страницы банков и маркетплейсов, а также ресурсы, размещающие или распространяющие вредоносное ПО.

При желании абоненты могут расширить возможности защиты — самостоятельно настроить блокировку переходов на сайты различных категорий: взрослый контент, онлайн-игры, социальные сети и мессенджеры, либо создать собственную категорию фильтрации. Для этого необходимо подключить опцию «Фильтр нежелательных сайтов» в личном кабинете.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома»: «“Ростелеком” непрерывно отслеживает возникающие угрозы и обеспечивает надежную защиту своих абонентов. За последний год количество вредоносных интернет-ресурсов увеличилось на 10%, фишинг входит в топ-3 среди схем, применяемых мошенниками в интернете. Поэтому защита в режиме реального времени — одна из актуальных задач компании. Компания намерена и дальше совершенствовать свои инструменты, сохраняя лидерство на рынке решений в сфере кибербезопасности. Убеждены, что обеспечение безопасности в интернете — базовый минимум для любого оператора связи».

