Решение «НЭК Тех» получило положительное заключение ФСБ России

Научно-технический центр «НЭК Тех» (компания входит в группу «НЭК») получил положительное заключение ФСБ России о корректности встраивания средств криптографической защиты информации (СКЗИ) в разработанное в компании устройство сбора и передачи данных (УСПД) «ШЛ-ZB-L» №149/3/2/2/3569

Представленное для оценки устройство сбора и передачи данных, является полностью российской разработкой. Программное обеспечение разработано петербургской компанией «НЭК Тех» и включено в реестр Минцифры, сам прибор произведён на череповецком заводе «Нартис» (компания входит в группу «НЭК»).

Оценка влияния программного комплекса (ПК) ViPNet Client 4U for Linux на соответствие базовой модели угроз Минэнерго и возможности использования в интеллектуальных системах учёта электроэнергии (ИСУЭ) проводились ведущим отечественным разработчиком и производителем высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации – компанией ГК «ИнфоТеКС».

Генеральный директор «НЭК Тех» Дмитрий Зарецкий сказал: «При разработке мы всегда опираемся на высочайшие требования регулятора в сфере информационной безопасности (ИБ). Положительное заключение ФСБ России подтверждает соответствие разработанного нами ИТ-решения всем требованиям регулятора и способность обеспечить высокий уровень защиты при хранении и передаче информации на объектах критической информационной инфраструктуры».

Отечественное законодательство и действующая нормативная база, в частности постановление Правительства РФ от 19 июня 2020 г. №890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности) и базовая модель угроз безопасности информации в интеллектуальных системах учёта электрической энергии (мощности) Министерства энергетики России, устанавливает необходимость использования УСПД с СКЗИ в интеллектуальных системах учёта электроэнергии для защиты информации, передаваемой по общедоступным каналам связи.

Эксперты ГК «ИнфоТеКС» подтвердили, что СКЗИ ПК ViPNet Client 4U for Linux (исполнение 1) при встраивании в устройство сбора и передачи данных от «НЭК.Тех» «ШЛ-ZB-L», удовлетворяет всем требованиям регуляторов и может использоваться для обеспечения информационной безопасности интеллектуальных системах учёта электроэнергии (ИСУЭ).