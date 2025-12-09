InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с платформой eXpress

ГК InfoWatch и компания «Анлимитед Продакшен» в рамках технологического партнерства объявили об успешной интеграции своих решений — интеллектуальной DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и платформы для корпоративных коммуникаций eXpress. Интеграция решений направлена на защиту от утечек при использовании eXpress для рабочей переписки и при обмена файлами. Обеспечивается мониторинг в реальном времени передаваемых в сообщениях и файлах данных и возможность блокировки передачи данных в случае нарушения DLP-политик.

Благодаря интеграции служба ИБ получает надежный контроль над данными внутри самой коммуникационной системы, который не зависит от протокола передачи данных.

Интеграция предлагает два сценария работы. Первый — «DLP без разрыва»: сообщение доставляется адресату, но сопровождается предупреждением для специалистов по безопасности о потенциально опасном содержимом. Второй — «DLP в разрыв»: если сообщение или файл не проходят проверку, они либо не доставляются получателю — отправитель при этом видит статус отправки, — либо помещаются в «карантинную зону» для дальнейшего анализа уполномоченными сотрудниками компании.

Интеграция решений обеспечивает проверку не только файлов, но и текста сообщений. Модуль обладает гибкими настройками, включая выбор времени ответа от DLP-системы, поддержку цепочек проверок с участием антивируса, а также раздельные политики контроля для внутреннего и исходящего трафика. Такой подход актуален для компаний с повышенными требованиями к информационной безопасности.