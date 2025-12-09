Компания «ИнфоТеКС» получила сертификат ФСБ России на ViPNet Client 5 for Linux

Компания «ИнфоТеКС» объявила о получении сертификата ФСБ России на программный комплекс (ПК) ViPNet Client 5 for Linux. ViPNet Client 5 – новое поколение программных комплексов, предназначенных для обеспечения защищенной передачи данных по каналам связи виртуальной сети ViPNet. ViPNet Client 5 обеспечивает защищенный доступ с рабочих мест пользователя к ресурсам корпоративной сети через каналы связи общего пользования, включая интернет, также обеспечивает защищенный доступ к аудио- и видеоконференциями, системам SIP-телефонии, может использоваться в системах промышленной автоматизации.

Сертификат ФСБ России №СФ/124-5328 от 1 декабря 2025 г. удостоверяет, что ПК ViPNet Client 5 for Linux в исполнениях 1, 2, 3 со специальным программным обеспечением версии 5.0.0-7877 соответствует требованиям к средствам криптографической защиты информации класса КС1 для исполнения 1, класса КС2 для исполнения 2, класса КС3 для исполнения 3. Сертификат действителен до 1 декабря 2028 г.

ViPNet Client 5 работает на базе единого универсального исходного кода, поддерживает новый протокол IPlir 6, алгоритмы шифрования «Магма» и «Кузнечик», ключи в формате dst и ds5. ViPNet Client 5 поддерживает работу с системами управления ViPNet Administrator и ViPNet Prime. Новое поколение продукта получило обновление интерфейса, поддержку нескольких профилей на одном устройстве, возможность как многофакторной аутентификации, так и с использованием аппаратных токенов.

«Новое поколение продукта уже сертифицировано для ОС Аврора и Linux. В ближайшее время мы ожидаем получение сертификатов на исполнения ViPNet Client 5 для ОС Windows и Android» — сказал Александр Василенков, руководитель продуктового направления компании «ИнфоТеКС».