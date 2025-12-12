Интеграция
Эксперты BI.Zone предупреждают о схеме злоумышленников с использованием фейковых памяток перед Новым годом

В ноябре 2025 г. количество писем с вредоносными вложениями выросло на 18% по сравнению с октябрем. В декабре традиционно прогнозируется еще больший всплеск: по статистике BI.Zone, в декабре в 2,5 раза больше вредоносных писем, чем в другие месяцы.

Перед Новым годом злоумышленники чаще используют сезонные сценарии: предлагают доставку корпоративных подарков, уточняют адреса, выставляют счета и запрашивают подтверждение отправлений. Письма маскируют под сообщения от крупных логистических компаний и прикладывают файлы — чеки или накладные.

В 2025 г. особенно распространена такая схема. Злоумышленники отправляют письмо с предложением получить документы с доставкой. Оно содержит памятку с QR-кодом, который якобы действителен только 3 часа — это подталкивает пользователя поторопиться. Также жертву предупреждают, что со сканированием кода бывают сложности «из-за проблем с интернетом». На самом деле в нем нерабочая ссылка, ведь почтовые фильтры могут заблокировать письмо с вредоносным вложением. Пользователь сканирует код, не может перейти на сайт и обращается в «поддержку» из памятки.

Именно этого и добиваются злоумышленники — вынудить жертву покинуть защищенный канал и перейти в Telegram или другой мессенджер, где легче передать рабочую вредоносную ссылку. Пытаясь оплатить по ней счет, пользователь теряет не только свои данные, но и деньги.

Дмитрий Царев, руководитель управления облачных решений кибербезопасности BI.Zone, сказал: «Следует с осторожностью относиться к сообщениям с вложениями и ссылками (в том числе с QR-кодами), если вы не уверены в отправителе. Не переходите по ссылкам и не переписывайтесь с „поддержкой“ вне официальных сайтов, а также с неуказанными там контактами. Любые подозрительные письма сразу отправляйте команде кибербезопасности — это снижает риск компрометации и помогает оперативно выявлять новые схемы атак. Также перед Новым годом стоит напомнить сотрудникам базовые правила безопасности и повысить бдительность. Атакующие часто давят на эмоции: срочность, страх потерять подарок или выгодное предложение».

