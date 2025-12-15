Пользователи национального мессенджера смогут обезопасить близких с помощью «Семейной защиты»

Пользователи национального мессенджера смогут обезопасить близких с помощью «Семейной защиты». Об этом CNews сообщили представители Мах.

«Семейная защита» — это набор настроек в профиле Мах, который поможет оградить детей, старших родственников и других членов семьи от мошенников, спама и нежелательного контента. Для запуска режима необходимо обновить приложение.

Для установки режима «Семейной защиты» и подключения к нему близких, необходимо: убедиться, что вы есть в контактах у пользователя, который будет подключен к режиму; зайти в раздел «Приватность» в профиле и выбрать раздел «Семейная защита»; нажать на кнопку «Создать защиту»; появившийся на экране шестизначный код отправить пользователю, которого необходимо подключить.

Владелец защиты может управлять настройками приватности участников — регулировать, кто может писать, звонить и добавлять в чаты пользователя, а также определять, какой контент он будет видеть.

Для того, чтобы подключиться к «Семейной защите» потребуется: зайти в раздел «Приватность» в профиле; выбрать раздел «Семейная защита»; нажать на кнопку «Вступить по коду»; ввести код, который показал или прислал владелец «Семейной защиты».

Код действителен в течение десяти минут и может быть использован только один раз. Создатель режима увидит в списке всех, кто присоединился.

Усилить защиту аккаунта в Мах можно также с помощью двухфакторной аутентификации — метода, при котором вход в профиль подтверждается двумя факторами: кодом из SMS и облачным паролем. Чтобы ее настроить, необходимо перейти в раздел «Приватность» профиля, придумать пароль и добавить его как второй способ защиты, затем придумать подсказку, которая поможет вспомнить пароль, указать почту и ввести код, который пришел на нее. Пароль должен быть надежным. Минимум одна буква и несколько цифр, а подсказка — неочевидной для злоумышленника.



