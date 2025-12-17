Спрос на защиту IoT вырастет на 30% в 2026 году

Рынок интернета вещей — одна из наиболее стремительно развивающихся технологических отраслей в России. К концу 2025 г., по оценкам экспертов, в России будет около 120 млн IoT-устройств, а к 2027 г. их число может превысить 135 млн. Объем рынка в текущем году превысит 230 млрд руб., а ежегодный рост составляет порядка 17%. Об этом CNews сообщили представители «Кросс технолоджис».

Эксперты «Кросс технолоджис» указывают, что рост рынка умных устройств провоцирует повышенный спрос на обеспечение их информационной безопасности. В 2026 году он может вырасти примерно на 30% за счет расширения интернета вещей и усиления безопасности уже внедренных устройств.

Самый распространенный пример IoT — умный дом, в котором через единый центр могут управляться освещение, кондиционер, запуск кухонных приборов и так далее. Интернет вещей активно внедряется и в бизнесе, особенно в логистике, финансах и ритейле, промышленности. К нему относятся всевозможные умные датчики, сенсоры, счетчики для логистических процессов, камеры.

Внедрение IoT, отмечают в «Кросс технолоджис», помогает компаниям повысить эффективность процессов, улучшить работу систем безопасности, оптимизировать сбор и обработку данных. Одновременно интернет вещей все чаще становится точкой входа для злоумышленников: за 11 месяцев 2025 г. число атак на умные устройства в России выросло на 25-27% по сравнению с 2024 г., а в отдельных отраслях, например, в промышленности число атак на IoT-системы увеличилось почти вдвое. По оценкам экспертов интегратора, до 35% утечек данных в российских компаниях сегодня начинается с уязвимостей IoT- и сетевых устройств, которые зачастую оказываются недостаточно защищены, хотя имеют доступ к критическим элементам информационной инфраструктуры.

«Вопрос защиты IoT из вспомогательного переходит в ранг стратегического. От интернета вещей все чаще зависит связность процессов, зачастую физическая безопасность, например, на промышленных производствах. Бесконтрольное внедрение устройств без предварительных работ по информационной безопасности все еще крайне распространено, что делает бизнес и государственные организации крайне уязвимыми, но спрос на ИБ-услуги для интернета вещей, несомненно, растет», — сказал Ильдар Галиев, руководитель направления развития услуг «Кросс технолоджис».

Эксперты ИБ-интегратора выделяют среди основных работ по безопасности промышленного интернета вещей: инвентаризация и сегментация IoT-парка, аудит и анализ защищенности для поиска уязвимостей, составления дорожной карты их ликвидации, приведения систем в соответствии с регуляторными требованиями; услуги по сетевой безопасности для фильтрации вредоносного трафика, направленного на и с умных устройств, настройки взаимосвязи элементов сети и так далее; импортозамещение иностранных решений на отечественные и обеспечение их совместимости с имеющимися элементами инфраструктуры; внедрение специализированных средств мониторинга аномалий и централизованного управления обновлениями.