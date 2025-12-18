Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Платформа Neoflex NEOMSA APIM готова к внедрению на объектах КИИ

Платформа NEOMSA APIM для безопасного управления жизненным циклом, архитектурой и монетизации API прошла проверку в аккредитованной лаборатории по разработке безопасного ПО, подтвердив отсутствие критических уязвимостей. Аудит безопасности проведен в соответствии с требованиями приказа ФСТЭК России «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры РФ». Таким образом, NEOMSA APIM отвечает государственным стандартам безопасности и может применяться на значимых объектах КИИ. Для заказчиков из отраслей с повышенными требованиями к защите (банковский сектор, госструктуры, энергетика и др.) это означает, что решение готово к эксплуатации в строгом соответствии с нормативами по кибербезопасности. Об этом CNews сообщил представитель Neoflex.

NEOMSA APIM – это современный инструмент для управления API, который не только облегчает интеграцию приложений, но и позволяет также решать задачи, связанные с импортозамещением. Теперь организации, стремящиеся к независимости от иностранного ПО, могут использовать отечественную платформу, которая позволяет безопасно управлять жизненным циклом, архитектурой и монетизацией API.

«Для нас принципиально важно, чтобы безопасность была не надстройкой, а встроенным свойством продукта. В Neoflex мы используем лучшие практики безопасной разработки программного обеспечения (SSDLC – Secure Software Development Life Cycle): требования к безопасности закладываются в архитектуру NEOMSA APIM и последовательно проходят через каждый этап жизненного цикла разработки — от проектирования до эксплуатации. Такой подход позволяет нам в полной мере реализовать экспертизу по безопасной разработке в платформе NEOMSA APIM и обеспечить предсказуемое соответствие нормативам по кибербезопасности на значимых объектах КИИ. В результате заказчики получают не просто платформу управления API, а надежный инфраструктурный компонент своей цифровой экосистемы», — отметил Рамиль Нафиков, лидер продукта NEOMSA APIM компании Neoflex.

