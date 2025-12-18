Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

«СерчИнформ КИБ» защищает рабочие чаты в мессенджере Max

В DLP-системе «СерчИнформ КИБ» появилась поддержка отечественного мессенджера Max. DLP контролирует коммуникации сотрудников в диалогах и чатах, если они пользуются Max на рабочем месте. Так ИБ-специалист может предотвратить случайные или намеренные утечки корпоративной информации: например, пересылку рабочих документов или персональных данных клиентов. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

КИБ вычитывает групповые и индивидуальные чаты, а также анализирует содержимое файлов, которыми обмениваются пользователи. Контроль работает для веб- и десктоп-версий мессенджера для ПК на Windows и веб-версии для Linux.

«Мы развиваем продукты, исходя из потребностей заказчиков, поэтому оперативно поддержали Max. Сегодня он широко внедряется в госорганах и бюджетных организациях как основной канал внутренней коммуникации и взаимодействия с гражданами, на него активно переходят и коммерческие компании. Это значит, что в мессенджере циркулирует конфиденциальная информация – она требует защиты, и КИБ может ее обеспечить», – сказал Леонид Чуриков, ведущий аналитик «СерчИнформ».

«СерчИнформ» последовательно расширяет поддержку отечественных сервисов в своих продуктах. Так, DLP «СерчИнформ КИБ» уже взяла под контроль мессенджеры Dion, Squadus, «Контур.Толк», интегрировалась с бизнес-платформами «Мой Офис», VK Workspace, «Яндекс 360», в том числе защитила файловые хранилища, чаты и сервисы ВКС внутри платформ. Также разработчик активно адаптирует продукты для импортозамещенных инфраструктур.

Ранее в декабре 2025г. КИБ получил агент для контроля корпоративных ПК на отечественных SberOS 3.4, и Alt Linux 11, а также свободно распространяемой ОС Debian 12.11.

