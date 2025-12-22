Потерять багаж и остаться без денег: чего больше всего боятся россияне в поездках

В преддверии новогодних каникул «Лаборатория Касперского» решила выяснить, какие основные страхи испытывают российские туристы при подготовке к поездкам и во время них. Согласно исследованию «Кибербезопасные путешествия», 73% опрошенных боятся что-то потерять, например паспорт или деньги, а 45% — столкнуться с мошенничеством. Эксперты компании отмечают: цифровые угрозы могут омрачить поездку не меньше, чем физические, поэтому во время отдыха важно не забывать о правилах кибербезопасности.

Что беспокоит россиян в поездках. Больше всего россияне боятся потерять во время поездки документы (60%), деньги или банковские карты (56%), а треть — беспокоятся за багаж. Многие переживают за свою жизнь и здоровье: половина опрошенных россиян боятся заболеть или получить травму (48%).

Среди других распространённых страхов российских путешественников — опоздать на транспорт (41%). Столько же боятся потерять телефон или другие гаджеты, а треть — остаться во время поездки без связи. При этом каждый четвёртый опасается, что выберет плохое жильё, в котором будет некомфортно жить. Переживают российские туристы и насчёт возможного обмана мошенниками. В реальной жизни с ними боятся столкнуться 36% опрошенных, а в сети — 30%.

«Современная индустрия путешествий организована так, что большинство рисков можно в какой-то степени предотвратить, оформив страховой полис: от потери багажа до несчастного случая, а также застраховав ценный гаджет от кражи или повреждения. Примечательно, что в тройку самых пугающих туристов опасений вошло беспокойство оказаться без связи. Мы считаем, что этот факт нельзя оставить без внимания. Туроператоры, работающие с иностранными туристами, отмечают, что самой серьёзной проблемой, по мнению гостей из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, является невозможность выйти на связь сразу по прилёту в Россию, а также ограничения мобильного интернета и Wi-Fi. Страхование здесь бессильно», — сказала Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР.

«Пользователи иногда недооценивают цифровые риски — а между тем они могут создать серьёзные проблемы в реальной жизни, причём не только во время путешествия. Мошенники внимательно следят за привычками туристов, популярными направлениями, сезонностью и используют это в своих схемах: например, они могут предлагать „горящие путёвки” к летним отпускам, новогодним или майским праздникам, создавать фишинговые ресурсы, имитирующие сервисы для онлайн-бронирования билетов и отелей. В результате жертва может лишиться доступа к своим аккаунтам, потерять деньги и скомпрометировать свои личные данные. Чтобы не омрачить поездку, мы рекомендуем соблюдать базовые правила безопасности: никому не сообщать одноразовые коды и пароли, настроить двухфакторную аутентификацию, не переходить по подозрительным ссылкам, тщательно проверять адреса сайтов. Также необходимо использовать специальное решение, которое поможет защититься от онлайн-мошенничества и вредоносных программ», — сказал Андрей Сиденко, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского».

В этом году «Лаборатория Касперского» запустила Kaspersky eSIM Store — приложение для iOS и Android, а также сайт, на котором можно быстро подобрать, купить и подключить eSIM с подходящим тарифом от локальных операторов связи — чтобы оставаться онлайн в путешествии за рубежом. Приложение Kaspersky eSIM Store доступно для смартфонов на iOS и Android в App Store, Google Play и RuStore.