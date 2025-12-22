Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

UserGate NGFW 7 и балансировщик нагрузки DS Proxima от «Цифровых решений» подтвердили совместимость

Российские вендоры UserGate и «Цифровые решения» провели тестирование, подтвердившее полную совместимость флагманских продуктов обеих компаний — межсетевого экрана нового поколения UserGate NGFW версии 7 и аппаратного балансировщика нагрузки DS Proxima. Это открывает возможность их совместного использования для построения высоконагруженной и защищенной корпоративной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Результаты тестирования показали, что интегрированное решение в составе UserGate NGFW и DS Proxima позволяет масштабировать кластер NGFW для обработки трафика объемом в сотни гигабит в секунду с возможностью расширения до 1 Тбит/с.

Во время тестирования работа решения проверялась в разных условиях, в том числе и при высокой нагрузке в инфраструктуре с несколькими сотнями BGP-соседств, то есть большим количеством маршрутизаторов. Эффективное взаимодействие UserGate NGFW и DS Proxima в такой среде подтвердило применимость решения для провайдеров облачных услуг, крупных корпоративных клиентов с множеством филиалов и операторов связи.

«Развитие технологического партнерства с UserGate — важный этап как для нашей компании, так и для сотен заказчиков, которые получат комплексное, локально поддерживаемое решение, полностью соответствующее требованиям российских регуляторов. Совместная работа DS Proxima и UserGate NGFW позволяет создавать кластер, объединяющий надежную защиту, адаптивность к нагрузке и стабильную работу в высоконагруженных сетевых инфраструктурах. Внедрение балансировщика трафика дает возможность подключения новых ИБ-систем и поэтапного развития инфраструктуры», — отметила руководитель продвижения продуктов «Цифровых решений» Алина Павлова.

«У нас понятные общие цели. Мы вместе готовы предложить нашим заказчикам экосистему совместимых продуктов, которые позволят обеспечить клиентам технологическую независимость и возможность поступательного развития. Подтвержденная совместимость UserGate NGFW и DS Proxima — это продолжение сотрудничества с компанией “Цифровые решения”, которое началось в 2022 г. Совместно мы намерены работать в общих интересах заказчиков, усиливая наш цифровой суверенитет», — сказала Наталья Зенина, директор по работе с партнерами UserGate.

UserGate и «Цифровые решения» будут и дальше расширять взаимодействие в области совместимости своих решений. В ближайших планах партнеров — развитие интеграций устройств «Цифровых решений» и продуктов, входящих в экосистему UserGate SUMMA, в том числе WAF и Proxy-сервера.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Security Vision TIP: переход от тактических индикаторов к стратегическим решениям

Маски сорваны. Chrome официально признан самым опасным браузером

Игорь Волков, СК «Согласие»: Защитив файлообмен, мы победили «серую зону»

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Дмитрий Зубарев, УЦСБ: За 3-4 года можно прийти от точечного усиления к созданию неприступного периметра

В России создадут озеро данных о мошенниках

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще