UserGate NGFW 7 и балансировщик нагрузки DS Proxima от «Цифровых решений» подтвердили совместимость

Российские вендоры UserGate и «Цифровые решения» провели тестирование, подтвердившее полную совместимость флагманских продуктов обеих компаний — межсетевого экрана нового поколения UserGate NGFW версии 7 и аппаратного балансировщика нагрузки DS Proxima. Это открывает возможность их совместного использования для построения высоконагруженной и защищенной корпоративной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Результаты тестирования показали, что интегрированное решение в составе UserGate NGFW и DS Proxima позволяет масштабировать кластер NGFW для обработки трафика объемом в сотни гигабит в секунду с возможностью расширения до 1 Тбит/с.

Во время тестирования работа решения проверялась в разных условиях, в том числе и при высокой нагрузке в инфраструктуре с несколькими сотнями BGP-соседств, то есть большим количеством маршрутизаторов. Эффективное взаимодействие UserGate NGFW и DS Proxima в такой среде подтвердило применимость решения для провайдеров облачных услуг, крупных корпоративных клиентов с множеством филиалов и операторов связи.

«Развитие технологического партнерства с UserGate — важный этап как для нашей компании, так и для сотен заказчиков, которые получат комплексное, локально поддерживаемое решение, полностью соответствующее требованиям российских регуляторов. Совместная работа DS Proxima и UserGate NGFW позволяет создавать кластер, объединяющий надежную защиту, адаптивность к нагрузке и стабильную работу в высоконагруженных сетевых инфраструктурах. Внедрение балансировщика трафика дает возможность подключения новых ИБ-систем и поэтапного развития инфраструктуры», — отметила руководитель продвижения продуктов «Цифровых решений» Алина Павлова.

«У нас понятные общие цели. Мы вместе готовы предложить нашим заказчикам экосистему совместимых продуктов, которые позволят обеспечить клиентам технологическую независимость и возможность поступательного развития. Подтвержденная совместимость UserGate NGFW и DS Proxima — это продолжение сотрудничества с компанией “Цифровые решения”, которое началось в 2022 г. Совместно мы намерены работать в общих интересах заказчиков, усиливая наш цифровой суверенитет», — сказала Наталья Зенина, директор по работе с партнерами UserGate.

UserGate и «Цифровые решения» будут и дальше расширять взаимодействие в области совместимости своих решений. В ближайших планах партнеров — развитие интеграций устройств «Цифровых решений» и продуктов, входящих в экосистему UserGate SUMMA, в том числе WAF и Proxy-сервера.