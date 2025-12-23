«Киберпротект» обновил «Кибер Бэкап Облачный» — российский облачный сервис резервного копирования

Компания «Киберпротект» представила обновление ведущего российского сервиса резервного копирования «Кибер Бэкапа Облачного» 25.11. В обновлении были представлены интеграции с популярными системой контейнерной оркестрации и платформой виртуализации, расширены возможности защиты одного из ключевых отечественных сервисов корпоративных коммуникаций. Также был доработан API управления, повышена информативность записей о событиях безопасности и обеспечена совместимость с актуальными версиями ОС семейства Linux. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

Защита Basis Dynamix Enterprise

Защита виртуальных машин на уровне гипервизора – современный стандарт резервного копирования, предоставляющий множество преимуществ по сравнению с защитой агентами внутри виртуальных машин. Поэтому «Кибер Бэкап Облачный» поддерживает широкий спектр систем виртуализации, из которых большая часть – отечественные и свободно распространяемые.

В этом обновлении в семействе поддерживаемых в этом режиме платформ пополнение — в их число вошло популярное отечественное решение Basis Dynamix Enterprise. Развертывание защиты и само резервное копирование стали существенно быстрее, а также исключена конкуренция агентов с рабочими нагрузками виртуальных машин за их ресурсы.

Расширенные возможности защиты CommuniGate Pro

В этом обновлении представлены новые возможности защиты популярного в России сервиса корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro: обеспечена поддержка многосерверных кластерных конфигураций, повышена — до уровня сообщений электронной почты и их вложений — гранулярность восстановления, а также реализован мастер восстановления в веб-консоли резервного копирования, обеспечивающий удобство выбора необходимых элементов в графическом интерфейсе. Таким образом реализованы функции, обеспечивающие соответствие требованиям защиты крупных инфраструктур с отказоустойчивыми конфигурациями почтового сервиса, снижение нагрузки на инфраструктуру и операторов во время восстановления.

Поддержка актуальных ОС семейства Linux

Для российских пользователей критически важной характеристикой любого ПО является поддержка отечественных и свободно распространяемых операционных систем. «Кибер Бэкап Облачный» начиная с версии 25.11 поддерживает операционные системы семейства Linux с версиями ядра вплоть до 6.14. Таким образом, «Кибер Бэкап Облачный» 25.11 может работать с актуальными версиями поддерживаемых дистрибутивов Linux.

Защита контейнерных сред

В «Кибер Бэкапе Облачном» 25.11 была добавлена защита одного из наиболее популярных контейнерных оркестраторов — Kubernetes. Специальный агент защиты устанавливается на хосте Kubernetes или на удаленной машине и выполняет резервное копирование пространств имен, конфигурации и постоянных томов оркестратора.

Управление

Для того, чтобы облачный сервис резервного копирования можно было встраивать в корпоративные системы управления ИТ-инфраструктурой, в «Кибер Бэкапе Облачном» был дополнен открытый программный интерфейс (API). Администраторы получили доступ к расширенному набору функций относящихся к работе с источниками данных, планами и задачами резервного копирования, а также к просмотру резервных копий.

Расширенные возможности аудита событий безопасности

Информирование о ключевых событиях сервиса резервного копирования и их контрольных точках, составляющих предмет исследования при работе с событиями безопасности, обеспечивает взаимодействие служб ИТ и ИБ. «Кибер Бэкап Облачный» осуществляет сбор и представление таких событий и их контрольных точек в специальном разделе интерфейса веб-консоли резервного копирования — Журнале аудита, записи которого могут быть переданы во внешние системы SIEM и подобные системы в форматах syslog или CEF.

В этом обновлении записи журнала дополнены рядом дополнительных полей и атрибутов для представления более подробной информации в Журнале аудита или обеспечения более эффективной нормализации событий в SIEM и подобных системах.

«Мы продолжаем развитие нашего сервиса «Кибер Бэкап Облачный». Обновление 25.11 расширяет возможности работы решения в самых разных условиях, обеспечивая как поддержку более широкого спектра операционных систем, так и возможности резервного копирования и восстановления в контейнерных средах, которые становятся все более популярными. Это делает «Кибер Бэкап Облачный» еще более универсальным решением для защиты данных бизнеса любого масштаба», — отметил Александр Басов, руководитель отдела по продвижению облачных решений компании «Киберпротект».

«Кибер Бэкап Облачный» — российское решение от компании «Киберпротект», которое позволяет сервис-провайдерам предоставлять облачные услуги резервного копирования и восстановления данных (BaaS). Конечные пользователи при этом получают защиту бизнеса без дополнительных трат на приобретение оборудования и обслуживание программного обеспечения. Пользователям достаточно установить агенты резервного копирования, в то время как все вычисления и управление производятся в облаке.

«Кибер Бэкап Облачный» защищает как российские, так и зарубежные операционные системы, СУБД, платформы виртуализации и приложения, включая отечественные сервисы «Почта и «Диск» VK WorkSpace, CommuniGate Pro.