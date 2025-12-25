Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
МТС защитила сахалинцев от семи лет разговоров с мошенниками и спамерами

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и тематику нежелательных звонков жителям Сахалинской области по итогам трех кварталов 2025 г. В общей сложности сервис защитил сахалинцев от 14 млн звонков от мошенников и спамеров. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным сервиса «Защитник» от МТС, одному из жителей Южно-Сахалинска злоумышленники пытались дозвониться более 10,5 тыс. раз, но все вызовы были заблокированы системой. В целом сервис сэкономил островитянам около семи лет, которые могли быть потрачены на разговоры со злоумышленниками. Средняя продолжительность заблокированного звонка составила 13 секунд.

Чаще всего жителям Сахалинской области звонят с предложениями из банков, рекламой услуг и опросами. Чуть реже беспокоят коллекторы. В топе нежелательных звонков оказались и обзвоны от возможных мошенников.

«Телефонные аферисты продолжают совершенствовать схемы обмана, а также создавать новые. Поэтому мы регулярно совершенствуем и обновляем антиспам-защиту. Так, помимо, сервиса блокировки нежелательных звонков «Защитник», можно подключить услугу «Безопасный звонок». Уже на первой минуте разговора искусственный интеллект предупреждает абонента, что с ним говорит мошенник. На сегодняшний день сервис оградил около 1500 сахалинцев от мошенников прямо во время разговора», — сказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

