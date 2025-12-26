«АНТ-ЦС» и Positive Technologies подписали договор о партнерстве

«АНТ-ЦС» и Positive Technologies подписали договор о партнерстве. В рамках соглашения «АНТ-ЦС» будет представлять и внедрять продукты Positive Technologies для обеспечения безопасности промышленной ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС».

Партнерство направлено на удовлетворение растущего спроса отечественной промышленности на зрелые российские решения в сфере кибербезопасности. В условиях растущего числа кибератак на ИТ-инфраструктуру промышленных предприятий, ИТ-решения, способные обеспечить максимальный уровень защиты, одно из наиболее востребованных направлений на рынке.

Соглашение с Positive Technologies отвечает стратегии «АНТ-ЦС», направленной на создание партнерских отношений с ведущими российскими ИТ-компаниями.