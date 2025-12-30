Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Минцифры и операторы ЭДО договорились о сотрудничестве в области применения «Госключа»

Масштабировать процессы электронного документооборота (ЭДО) станет проще. Представители Минцифры и операторов ЭДО при участии ассоциации «РОСЭУ» обсудили на встрече в министерстве техническое развитие мобильной электронной подписи «Госключ» и практику её применения. По итогам было подписано соглашение о сотрудничестве. Этот шаг направлен на упрощение процессов электронного документооборота. Об этом CNews сообщил представитель ведомства.

В рамках соглашения министерство окажет методическую и организационно-техническую поддержку по вопросам интеграции с «Госключом» и эксплуатации платформы подписания документов.

Операторы ЭДО, подписавшие соглашение: АО «Калуга Астрал»; ООО «Компания «Тензор»»; АО «НТЦ СТЭК»; ООО «Такском»; ООО «ФораПром» («Лерадата»); ООО «Эдивеб».

Преимущества «Госключа» для операторов ЭДО: высокий уровень безопасности при подписании электронных документов; снижение нагрузки на инфраструктуру для крупных компаний; ускорение и упрощение процесса подписания электронных документов; обеспечение доступности электронного документооборота для малого и среднего бизнеса.

