«АНТ-ЦС» и ГК «ИнфоТеКС» подписали договор о партнерстве

«АНТ-ЦС» и ГК «ИнфоТеКС» подписали договор о партнерстве. В рамках соглашения «АНТ-ЦС» будет представлять и внедрять комплексные решения «ИнфоТеКС» в области кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС».

Экосистема ПО для цифровой трансформации промышленности пополнится системами защиты информации ViPNet. Решения предназначены для защиты автоматизированных систем управления и промышленных сетей от внешних и внутренних атак, защищенного доступа и обмена данными с государственными информационными системами.

Соглашение с «ИнфоТеКС» отвечает стратегии компании, направленной на создание партнерских отношений с ведущими российскими ИТ-компаниями и предоставление российскому промышленному сектору зрелых отечественных ИТ-решений в области информационной безопасности.

